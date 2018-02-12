Киев отреагировал на крушение Ан-148 в Подмосковье

Украинское предприятие "Антонов", разработавшее самолет Ан-148, готово помочь в расследовании причин авиакатастрофы в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.



"Антонов" обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны", – приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Вместе с тем в пресс-службе предприятия заявили, что не располагают с информацией о том, обращалась ли Москва к Киеву с соответствующей просьбой. Собеседник подчеркнул, что лайнер был произведен в Воронеже в сотрудничестве с украинской стороной.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области в воскресенье, 11 февраля. Лайнер выполнял рейс Москва – Орск.

Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре обломки самолета были найдены рядом с деревней Степановское.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии. Правоохранители рассматривают в качестве основных три версии крушения Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.​ Спасательная операция на месте авиакатастрофы завершена. Работы перешли в поисковую стадию.





Эксперты не исключают, что причиной трагедии мог послужить взрыв в одном из двигателей, который находится под крылом самолета. Сомнения в этой версии вызывает тот факт, что хвостовая часть была найдена на большом расстоянии от остальных обломков машины. В случае взрыва двигателя хвост остался бы на месте и рухнул на землю вместе с остальными частями лайнера.

Ан-148 – ближнемагистральный пассажирский самолет. Машина производится на Украине. Лайнер рассчитан на перевозку до 80 пассажиров, максимальное расстояние – 4400 километров. Этот тип самолетов начал эксплуатироваться сравнительно недавно – в 2009 году. Рухнувший в Подмосковье лайнер летал с 2010 года.

