В Москве тысячи эвакуированных из-за угрозы взрыва: что происходит

Более шести тысяч человек эвакуированы из 14 торговых центров российский столицы. Объекты проверяют кинологи с собаками и взрывотехники.

Число сообщений о минировании объектов в Москве росло как снежный ком. За полтора часа поступило 15 звонков.

Из 14 ТЦ вывели персонал и посетителей. "Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек", – сообщили ТАСС в экстренных службах. Среди "заминированных" торговых центров называются "Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Горбушкин двор", "Звездочка".

По данным источника "Интерфакса", угрозы поступили в период с 11:30 до 13:00. "С территорий торговых центров было эвакуировано порядка шести тысяч человек", – сказал собеседник агентства.

Поступило также сообщение с угрозой взрыва на Киевском вокзале столицы. Однако в дирекции железнодорожных вокзалов сообщили, что эвакуация не проводилась. "На Киевском вокзале все работает в спокойном режиме", – заявили в пресс-службе ведомства.

Тем временем в экстренных службах заявили, что все звонки с сообщениями о минировании крупных ТЦ в Москве, из-за которых эвакуированы тысячи человек, поступают из-за границы.

По данным в ГУВД Москвы, поступило несколько звонков в различные торговые центры. В полиции отметили, что обычно такие звонки никогда не подтверждаются, но на них реагируют.

В Москве пять ТЦ эвакуируют после поступления анонимных звонков с угрозой минирования - Цветной, Атриум, Мегаполис, Капитолий и Горбушкин двор pic.twitter.com/mIfnnUNN8w — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 ноября 2018 г.

В конце прошлого года – с сентября по декабрь – также была зафиксирована небывалая активность телефонных террористов. С тех пор ответственность за такие преступления существенно ужесточили, разделив на четыре ступени – в зависимости от причиненного ущерба.

Обычные телефонные хулиганы теперь будут наказаны штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или принудительными работами от двух до трех лет. А самая суровая, четвертая ступень наказания предусмотрена, если в результате преступных действий погибнут люди или наступят иные тяжкие последствия. Телефонных террористов накажут штрафом от 1,5 до двух миллионов рублей или лишат свободы на срок от восьми до десяти лет.

Последнее громкое дело о телефонном терроризме завершилось в ноябре 2018 года в Сочи. 32-летнего жителя города наказали за ложный звонок о готовящемся взрыве. Он получил два года исправительных работ, напоминает "Вечерняя Москва".