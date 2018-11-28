В Москве тысячи эвакуированных из-за угрозы взрыва: что происходит

Провокация Украины у Крымского моста Форум Умер Евгений Осин Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Среда 28 ноября
Лента новостей
18:58
В Нижнем Новгороде перевернулся внедорожник (фото)
18:48
В ростовской больнице обокрали лежащего без сознания пациента
18:44
Обрызгали ядом: украинцы напали на военного эксперта в прямом эфире
18:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 ноября 2018 года
18:28
Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости
18:05
Спикер парламента Словакии заявил о недоверии властям Украины
17:48
Михалков довел украинцев до бешенства
17:46
Цветущая Александрова рассказала о чувствах к коллеге
17:07
Во вспышке терроризма в Москве нашли украинский след
17:01
"Скоро ты вылезешь": звезду "Дома-2" на сносях облепили мужики (видео)
16:55
Погиб человек: на севере России разбился вертолет
16:50
Навка раскрыла секрет своей изменившейся внешности
16:38
"Молодая гвардия" подарила галстук провокатору Порошенко
16:37
Путин высказался о своем уходе
16:31
После гей-скандала вскрылась любовная связь Бондарчук с Богомоловым
16:26
Бывшая жена заявилась к Казаченко с оружием
16:22
Решительная Джоли выступила с разоблачительной речью на публике
16:10
69-летнего Леонтьева трясло рядом с Пугачевой
15:57
В Москве нашли управу на распоясавшегося Порошенко
15:56
"Мы переспали": похотливый Блюменкранц быстро нашел замену брошенной жене
15:50
Младенцы на завтрак: в России выдали страшную тайну Порошенко
15:48
Эксперт: неверные супруги гробят свой организм
15:44
У москвичей появилась паназиатская "ДНК"
15:31
Единороссы проверили качество "незамерзайки" в регионах
15:23
Путин развеселил шуткой об убегающем долларе (видео)
15:18
Подробности жуткого нападения пьяных хулиганов на Серябкину
15:05
"Я знаю правду": названа настоящая любовь Аллы Пугачевой
15:04
Безумный Порошенко пошел по стопам Януковича
15:00
В Башкирии столкнулись две иномарки
14:55
Путин все видит: в Кремле успокоили расстроенного Михалкова
14:40
Перед родами Порошина уехала из России
14:35
Порошенко добил Украину контрольным выстрелом
14:34
У улыбающейся Захаровой насчитали всего семь зубов
14:29
Разогревающаяся Лобода взбудоражила народ
14:25
Житель Коми убил грудничка из-за ссоры с женой
14:07
Пострадали пассажиры: в Хабаровске автобус влетел в столб
13:55
Заговорившая о разводе жена Мамаева устала от клеветы
13:49
Пропавшая Туктамышева сделала неожиданное заявление
13:48
"Хруст черепа": дайвер чудом выжил после атаки акулы (видео)
13:47
Злая Меркель поставила на место буйного Порошенко
13:42
В Москве прошла премьера благотворительного фильма "Бабочка"
13:38
Родные шокированы увиденным в квартире умершего Осина
13:19
На возмутившего россиян Соловьева напали из-за слов о родине
13:05
"Я не сопротивляюсь": Никита Михалков о влечении к мужчинам
12:37
Бойкая старушка Макрон показала стройные ножки
12:37
Россиян не пускают на Украину после керченской провокации
12:21
Топ-7 бюджетных путешествий на Новый год
12:15
Объявлен лучший фильм 2018 года
11:58
Билана с ехидной ухмылкой поймали на лжи
11:57
С груди перекошенной Ани Лорак сползло платье
11:51
Отец перед смертью раскрыл страшную тайну Марии Максаковой
11:46
Назвали самый полезный яблочный сок
11:23
Ставший бомжом Шура нашел неожиданное спасение
11:15
Озорная Пугачева искупалась с известным артистом
11:01
Скачущую в костюме курицы Волочкову отправляют на экспертизу
10:48
Сексуальная дочь Маликова в строгом костюме свела с ума россиян
10:31
Исхудала до неузнаваемости: победительница шоу "Битва экстрасенсов" тает на глазах
10:26
"Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку
10:18
Ох, Заибат: ушлая Мазур спуталась с юным любовником
10:05
Русская Кардашьян продемонстрировала пышные формы
09:48
Искалеченная модель обвинила мужа в зверском избиении
09:42
Вид покалеченной на телешоу Кравец поразил народ
09:41
Поргина ответила на чудовищные намеки на убийство
09:16
Как подорожали главные блюда Нового года – 2019
09:04
В квартире молодой пассии Петросяна нашли детскую с двумя кроватками
09:01
Юная фаворитка задумала побег от Фадеева
08:21
Ветреный Трамп готовит подлость Путину перед важным событием
08:20
Кейт Миддлтон прилюдно оттолкнула заведенного принца Уильяма
22:01
Оставивший сына DJ Грув устроил роскошный отдых в Европе
21:57
Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
21:51
Разочаровавшаяся в мужчинах Орлова сделала заявление
21:39
"Беспредел!": возмущенный Ягудин влез в разборки Медведевой и Загитовой
21:30
Известный хоккеист объявил об уходе
21:14
Малахова отдали на растерзание разгневанным россиянам
21:03
Уязвимая Кейт Миддлтон беспричинно рыдает
21:01
В Ижевске 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе
20:40
В Калининграде осквернили памятник великому философу
20:39
Роскошная Паулина Андреева раскрыла главный секрет идеальной фигуры
20:35
Двух волгоградцев лишили свободы за попытку продать автомат
20:29
Житель Удмуртии до смерти избил собутыльника
20:13
"Все соки выжали": муж Рапунцель из шоу "Дом-2" намекнул на скорый развод
20:08
Оперный певец из Уфы порвал рот во время выступления
20:01
Отвергнутого Машкова избил земляк
19:53
В Тюмени из-за пожара в доме эвакуировали десятки людей
19:16
На омской свалке насмерть задавили женщину
19:13
Пытавшаяся красиво сфотографироваться модель крупно поплатилась (видео)
18:58
Под Нижним Новгородом произошло смертельное ДТП
18:41
Под Астраханью на свадьбе устроили стрельбу
18:39
Семенович умоляют показать аппетитные формы
18:32
Ресторан Modus отпраздновал свой день рождения
18:29
Урганта распекли за издевательства над измученным певцом
18:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 ноября 2018 года
18:16
Торжественная церемония вручения премии Elite-2018 пройдет в Москве
17:55
Дженнифер Лопес отшила российского хоккеиста
17:48
Володин обозначил цели провокации Порошенко в Черном море
17:47
Собчак втянула трудоголика Корчевникова в мерзкий гей-скандал
17:23
Winter Science Day: научный новогодний фестиваль для всей семьи
17:09
Трамп проглотил язык из-за грязной провокации Порошенко
17:02
Валерия прилюдно призналась в чувствах к умершему Кобзону
16:54
Измученная Шукшина ополчилась против наглеца Малахова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Насквозь фальшива": Брежневу уличили в обмане
Измученная Шукшина ополчилась против наглеца Малахова
"Настоящие любовники": интимное фото Лорак и Лазарева вызвало фурор
Малахова отдали на растерзание разгневанным россиянам
Президент назвал Пугачеву драной кошкой
Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
Происшествия

В Москве тысячи эвакуированных из-за угрозы взрыва: что происходит

Фото: www.globallookpress.com
Более шести тысяч человек эвакуированы из 14 торговых центров российский столицы. Объекты проверяют кинологи с собаками и взрывотехники.
прочитано 3719 раз

Число сообщений о минировании объектов в Москве росло как снежный ком. За полтора часа поступило 15 звонков.

ПО ТЕМЕ

Телефонных террористов заблокируют без суда

Телефонных террористов оставят без связи

Из 14 ТЦ вывели персонал и посетителей. "Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек", – сообщили ТАСС в экстренных службах. Среди "заминированных" торговых центров называются "Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Горбушкин двор", "Звездочка".

По данным источника "Интерфакса", угрозы поступили в период с 11:30 до 13:00. "С территорий торговых центров было эвакуировано порядка шести тысяч человек", – сказал собеседник агентства.

Поступило также сообщение с угрозой взрыва на Киевском вокзале столицы. Однако в дирекции железнодорожных вокзалов сообщили, что эвакуация не проводилась. "На Киевском вокзале все работает в спокойном режиме", – заявили в пресс-службе ведомства.

Тем временем в экстренных службах заявили, что все звонки с сообщениями о минировании крупных ТЦ в Москве, из-за которых эвакуированы тысячи человек, поступают из-за границы.

По данным в ГУВД Москвы, поступило несколько звонков в различные торговые центры. В полиции отметили, что обычно такие звонки никогда не подтверждаются, но на них реагируют.

В конце прошлого года – с сентября по декабрь – также была зафиксирована небывалая активность телефонных террористов. С тех пор ответственность за такие преступления существенно ужесточили, разделив на четыре ступени – в зависимости от причиненного ущерба.

Обычные телефонные хулиганы теперь будут наказаны штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или принудительными работами от двух до трех лет. А самая суровая, четвертая ступень наказания предусмотрена, если в результате преступных действий погибнут люди или наступят иные тяжкие последствия. Телефонных террористов накажут штрафом от 1,5 до двух миллионов рублей или лишат свободы на срок от восьми до десяти лет.

Последнее громкое дело о телефонном терроризме завершилось в ноябре 2018 года в Сочи. 32-летнего жителя города наказали за ложный звонок о готовящемся взрыве. Он получил два года исправительных работ, напоминает "Вечерняя Москва".

Автор: Андрей Евлампиев28 ноября 2018, 14:26

комментарии

Политика

Безумный Порошенко пошел по стопам Януковича
Ветреный Трамп готовит подлость Путину перед важным событием
Лжец Эрдоган отобрал победу у Путина
Ушлый вояка Порошенко обвел всех вокруг пальца

Шоу-бизнес

Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости
Цветущая Александрова рассказала о чувствах к коллеге
"Скоро ты вылезешь": звезду "Дома-2" на сносях облепили мужики (видео)
Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу

Проишествия

В Москве тысячи эвакуированных из-за угрозы взрыва: что происходит
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Lifestyle

Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Шоу-бизнес

Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости

Актриса очень изменилась
Общество

Обрызгали ядом: украинцы напали на военного эксперта в прямом эфире

Экспертам не понравился вопрос
Шоу-бизнес

Юная фаворитка задумала побег от Фадеева

Поводом для слухов стал пост в Сети
Шоу-бизнес

После гей-скандала вскрылась любовная связь Бондарчук с Богомоловым

Поклонники в шоке

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Фоторепортажи

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой
От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина
Пенсионерка из Бразилии стала звездой стриптиза
3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя

Спорт

Пропавшая Туктамышева сделала неожиданное заявление
"Беспредел!": возмущенный Ягудин влез в разборки Медведевой и Загитовой
"Диетолог не справляется": названы главные проблемы Медведевой
"Дно пробито": Ягудин прошелся по расслабившейся Медведевой

Регионы

Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
В Дагестане пытались убить известную певицу
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru