Перевернувшийся на западе Москвы внедорожник попал на видео

На западе столицы автомобиль слетел с дороги и перевернулся. ДТП произошло на Бережковской набережной в районе домов 28-30, передает "360 Подмосковье".

По словам очевидцев, внедорожник едва не пробил ограждение набережной. В салоне машины находились трое молодых людей. В результате ДТП они получили небольшие ушибы и ссадины. Последствия автоаварии попали на видео.