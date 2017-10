Стрелком из Лас-Вегаса назвали известного комика

Полиция Лас-Вегаса продолжает расследование причин стрельбы, которая произошла рядом с казино и отелем Mandalay Bay. По последней информации, открывший огонь злоумышленник был ликвидирован.

Он оказался местным жителем. В момент стрельбы мужчина находился на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Известно, что он действовал в одиночку. Теперь полиции предстоит выяснить мотивы злоумышленника, передает Russia Today.

При этом версия теракта не рассматривается. По последним данным, в результате трагедии около 20 человек погибли и более 100 пострадали.

Тем временем в соцсетях пользователи сообщили, что в инциденте может быть замешан известный американский комик Сэм Хайд. Его имя было написано на исламский манер – Самид аль-Хаджид.

Обвинения в адрес Хайда стали национальным американским мемом. Ему приписывали стрельбу на военной базе в Сан-Диего, в Сан-Бернардино, на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Mandalay Bay shooter has been identified as known white supremacist and neo-nazi ringleader Samuel Hyde pic.twitter.com/VHq61ZkEWd