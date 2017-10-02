В Лас-Вегасе расстреляли десятки человек: фото и видео с места ЧП
Предположительно, злоумышленник стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.
Полиция попросила жителей и гостей Лас-Вегаса не приближаться к району, где произошла стрельба. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали до 24 человек, передает РИА Новости. Также известно, что в ходе стрельбы два человека были убиты.
#activeshooter and Mandalay Bay during #route91harvest— Seth King (@SethKing85) 2 октября 2017 г.
Stay safe people���� #vegas pic.twitter.com/krspytnnOT
В полицию поступала информация о стрельбе в других районах города, но она не подтвердилась. По словам сотрудника полиции Адена Окампо-Гомеса, часть территории отеля оцеплена.
Am I hearing machine gun fire? #lasvegasstrip #activeshooter #findcover pic.twitter.com/75dPXjeBGl— Eddie (@eddiehuertam6) 2 октября 2017 г.
Правоохранительные органы пытаются определить местонахождение злоумышленника, передает Russia Today. Не исключено, что стрелок действует при поддержке пособников.
Один из подозреваемых в преступлении был ликвидирован на месте. Расследование продолжается.
��‼️���� #USA - Break! Active Shooter at #mandalaybay in #LasVegas! Fierce gunfire listen! Many injured people! Attackers on the run! Caution! pic.twitter.com/TYb1dCvOWV— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 2 октября 2017 г.
Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото с места событий. На записях отчетливо слышны звуки выстрелов.
May god protect the innocent. #lasegas #mandalaybay #shooting #vegas #casino #pray pic.twitter.com/DG5xjeijDB— Space Trek9 (@spacetrek9) 2 октября 2017 г.
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