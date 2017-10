В Лас-Вегасе расстреляли десятки человек: фото и видео с места ЧП

Предположительно, злоумышленник стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Полиция попросила жителей и гостей Лас-Вегаса не приближаться к району, где произошла стрельба. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали до 24 человек, передает РИА Новости. Также известно, что в ходе стрельбы два человека были убиты.

#activeshooter and Mandalay Bay during #route91harvest Stay safe people #vegas pic.twitter.com/krspytnnOT

В полицию поступала информация о стрельбе в других районах города, но она не подтвердилась. По словам сотрудника полиции Адена Окампо-Гомеса, часть территории отеля оцеплена.

Правоохранительные органы пытаются определить местонахождение злоумышленника, передает Russia Today. Не исключено, что стрелок действует при поддержке пособников.

Один из подозреваемых в преступлении был ликвидирован на месте. Расследование продолжается.

‼️ #USA - Break! Active Shooter at #mandalaybay in #LasVegas! Fierce gunfire listen! Many injured people! Attackers on the run! Caution! pic.twitter.com/TYb1dCvOWV