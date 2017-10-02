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Происшествия

В Лас-Вегасе расстреляли десятки человек: фото и видео с места ЧП

Фото: GLOBAL LOOK press
В американском Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. В результате происшествия пострадали не меньше 20 человек.

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Предположительно, злоумышленник стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Полиция попросила жителей и гостей Лас-Вегаса не приближаться к району, где произошла стрельба. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали до 24 человек, передает РИА Новости. Также известно, что в ходе стрельбы два человека были убиты.

 

В полицию поступала информация о стрельбе в других районах города, но она не подтвердилась. По словам сотрудника полиции Адена Окампо-Гомеса, часть территории отеля оцеплена. 

 

Правоохранительные органы пытаются определить местонахождение злоумышленника, передает Russia Today. Не исключено, что стрелок действует при поддержке пособников.

Один из подозреваемых в преступлении был ликвидирован на месте. Расследование продолжается. 

 

Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото с места событий. На записях отчетливо слышны звуки выстрелов. 

Автор: Рудольф Великолепный2 октября 2017, 10:13

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