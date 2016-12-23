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Боевики захватили самолет ради сына Каддафи
По предварительным данным, на борту самолета Airbus A320 находились 111 пассажиров и семь членов экипажа. Угонщики требуют освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Также стало известно, что захватчики, скорее всего, являются сторонниками Каддафи.
Growing number of people in Malta Airport. Flights delayed for another hour pic.twitter.com/I064E8ouOb— Dr Ijlal Haider (@oldhallpersian) 23 декабря 2016 г.
Согласно другим источникам, преступники требуют "надавить" на ливийскую армию и обеспечить коридор безопасности для выхода боевиков из города Бенгази, сообщает РИА Новости. Власти Мальты подтвердили угон ливийского пассажирского самолета.
Prime Minister @JosephMuscat_JM just spoke to Libyan Prime Minister Faez al Serraj.— Kurt Farrugia (@KurtFarrugia) 23 декабря 2016 г.
Среди пассажиров захваченного лайнера было десять иностранцев, передает News Kuwait. Также на борту находились депутаты ливийского парламента.
BREAKING UPDATE: First group of passengers, consisting of women and children, being released now. pic.twitter.com/KvcTigpLwn— News_Executive (@News_Executive) 23 декабря 2016 г.
Сообщается, что самолет несколько раз менял маршрут. Как сообщил источник агентства в аэропорту, лайнер сначала летел на Мальту, затем повернул в сторону Триполи, а потом вновь взял прежний курс. На данный момент люди начали покидать воздушное судно. Освобождены первые 25 пассажиров, сказал премьер страны.
First 25 passengers released.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.
Сообщается, что мальтийский аэропорт уже возобновил работу. Некоторые рейсы были отменены или перенаправлены. Сейчас в воздушной гавани Мальты находятся подразделения военных.
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