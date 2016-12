Боевики захватили самолет ради сына Каддафи

По предварительным данным, на борту самолета Airbus A320 находились 111 пассажиров и семь членов экипажа. Угонщики требуют освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Также стало известно, что захватчики, скорее всего, являются сторонниками Каддафи.

Growing number of people in Malta Airport. Flights delayed for another hour pic.twitter.com/I064E8ouOb

Согласно другим источникам, преступники требуют "надавить" на ливийскую армию и обеспечить коридор безопасности для выхода боевиков из города Бенгази, сообщает РИА Новости. Власти Мальты подтвердили угон ливийского пассажирского самолета.

Prime Minister @JosephMuscat_JM just spoke to Libyan Prime Minister Faez al Serraj.

Среди пассажиров захваченного лайнера было десять иностранцев, передает News Kuwait. Также на борту находились депутаты ливийского парламента.

BREAKING UPDATE: First group of passengers, consisting of women and children, being released now. pic.twitter.com/KvcTigpLwn