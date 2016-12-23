Боевики захватили самолет ради сына Каддафи

Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah, который выполнял внутренний рейс из города Сабха в Триполи, направили судно на Мальту и уже озвучили свои требования. Они заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид".

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