Михаил Горбачев отправился в больницу на карантин

Появилась актуальная информация о состоянии здоровья первого президента СССР. Пресса распространяет данные о том, что Михаил Горбачев сейчас находится в медицинском учреждении.
Это объясняется тем, что бывший политик решил уйти на карантин в связи с эпидемиологической обстановкой. При этом, как сообщают осведомленные источники, Горбачев не болеет коронавирусом. Михаил Сергеевич проходит обследование на территории России, передает Life.
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