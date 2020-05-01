Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 мая 2020 года

Данные официальной статистики наглядно демонстрируют, что во всем мире эпидемия коронавируса остается основной угрозой и главным фактором, влияющим на жизнь общества. В России действует режим самоизоляции, который охватывает в том числе и майские праздники.
Последние новости свидетельствуют, что людям тяжело проводить 1 мая 2020 года в четырех стенах. Ранее власти в России отмечали, что постепенно ослабление карантинного режима возможно начиная с 12-го числа. Однако многое будет зависеть от объективных данных по числу зараженных.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 53 739
- Умерли – 611
- Выздоровели – 5 135
Коронавирус в России
- Заболели – 106 631
- Умерли – 1 076
- Выздоровели – 11 629
Коронавирус в мире
- Заболели – 3 268 866
- Умерли – 230 579
- Выздоровели – 1 034 670
Статистика сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|53 739
|611
|5 135
|Россия
|106 631
|1 076
|11 629
|США
|1 075 643
|62 319
|149 686
|Весь мир
|3 268 866
|230 579
|1 034 670
Коронавирус | В Москве | В России | В мире
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