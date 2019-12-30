Диетолог назвала опасные новогодние продукты

Диетологи составили список из пяти новогодних блюд, которые могут навредить организму. Перечисленные яства способны вызвать серьезные заболевания, сообщает РИА ФАН.
Специалисты рекомендуют отказаться от мяса по-французски: смесь свинины, майонеза и картофеля может нанести мощный удар по печени. Не менее вредны газированные напитки и коктейли, которые содержат много сахара и консервант аспартам. Они могут привести к панкреатиту – воспалению поджелудочной железы. Также не стоит есть торты и пирожные с кремом, в которых есть пальмовое масло. Эксперты не советуют покупать в магазинах салаты и копчености.
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