Плоды устойчивого развития: "Роснефть" вошла в число лидеров международных рейтингов по экологии и качеству управления

"Роснефть" в начале февраля заняла лидирующие позиции сразу в двух значимых международных рейтингах. Компания была признана одной из лучших в климатическом рейтинге CDP, а также вошла в число лидеров биржевого индекса FTSE4Good с высокими результатами в области качества управления. Таким образом, деятельность "Роснефти" получила высокую оценку международных экспертов в области устойчивого развития и охраны окружающей среды.



Вклад в экологию высшего класса

3 февраля "Роснефть" вошла в число лидеров среди нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project).

Составители рейтинга присвоили "Роснефти" рейтинг "В" – это самый высокий показатель среди российских нефтегазовых компаний. Он также на два уровня превышает средний рейтинг европейских компаний-участников.

CDP отдельно выделила деятельность "Роснефти" в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов. За существенный вклад в улучшение экологии авторы рейтинга присвоили компании высшую оценку – "А".

Высочайшее качество управления

Также 3 февраля аналитическое подразделение Лондонской биржи – FTSE Russell – включило "Роснефть" в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Index.

Аналитики поставили компании наивысший балл в категории "Управление". В этой категории учитываются показатели корпоративного управления, риск-менеджмента и противодействия коррупции. При этом "Роснефть" опередила по показателям 83 % участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.

Серия индексов FTSE4Good оценивает крупнейшие компании с учётом результатов деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления, а также прозрачности в раскрытии информации.

Высокие оценки – результат плодотворного труда

Высокое признание со стороны международного экспертного сообщества – результат последовательной масштабной работы "Роснефти".

С 2010 года компания является членом Глобального договора ООН, участники которого вносят свой вклад в достижение 17 ключевых целей в области устойчивого развития. Цели, среди которых – борьба с изменениями климата, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, интегрированы в стратегические документы "Роснефти".

Перечень мер для достижения поставленных целей содержится в стратегии "Роснефть-2022", одобренной в 2018 году. Так, документ оговаривает улучшение качества управления. Также большое внимание уделяется экологии – "Роснефть" намерена войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов. К 2022 году компания рассчитывает сократить выбросы на 8 млн тонн.

В январе 2020 года "Роснефть" присоединилась к реализации национального проекта "Экология". В соответствии с подписанным соглашением, "Роснефть" и Минприроды РФ будут сотрудничать в области сохранения биологического разнообразия. "Роснефть" реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и краснокнижной белой чайки.

Почему это так важно

Ведущие позиции "Роснефти" в области устойчивого развития неоднократно подтверждались ранее. Компания получала высокие оценки целого ряда других признанных международных рейтингов.

К примеру, рейтинг соблюдения прав человека CHRB признал "Роснефть" лучшей среди других российских производителей.

В 2017 году "Роснефть" вошла в пятерку отраслевых лидеров рейтинга Refinitiv с рейтингом "А". Также аналитики Bloomberg в области устойчивого развития присвоили "Роснефти" рейтинг на уровне 65,15. По этому показателю компания опережает большинство нефтегазовых компаний мира.

Как отмечает кандидат экономических наук, директор информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, подобные рейтинги формируют объективную картину развития компаний.

"Роснефть" прекрасно осознает масштабы своей деятельности и важность высокой социальной ответственности. Компания на протяжении многих лет последовательно и поэтапно вносит реальный вклад в улучшение экологии, демонстрируя приверженность международным стандартам и соответствие мировым тенденциям. Высокие позиции в авторитетных рейтингах лишний раз показывают, что усилия российского мейджора были замечены и высоко оценены экспертным сообществом. Это позитивный сигнал для бизнеса на международном уровне, и этот сигнал можно расшифровать следующим образом – "С "Роснефтью" можно и нужно иметь дело", – прокомментировал Разуваев.