Тиньков обогатился на $400 млн на фоне скандала

Владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков стал богаче на 400 миллионов долларов. Состояние бизнесмена стремительно увеличилось во время конфликта с блогерами YouTube-канала Nemagia.

Состояние предпринимателя зависит от динамики цен на принадлежащие ему банки, пишет деловое издание Forbes. По состоянию на восьмое августа, когда начался конфликт между бизнесменом и блогерами, акции принадлежащего Тинькову кредитного учреждения торговались по 13,15 доллара за штуку. 27 сентября, на момент окончания спора, их стоимость превысила 17 долларов. Таким образом, состояние бизнесмена превысило два миллиарда долларов.

При этом нет свидетельств о том, что рост акций "Тинькофф Банка" напрямую связан с конфликтом. По данным "Медиалогии", разбирательство с Nemagia ударило по самому бизнесмену – он понес репутационные потери. Так, по итогам сентября медиаиндекс блогеров вырос и составил 4769 пунктов, а Тинькова наоборот – показал падение (минус 1104 пункта).

Напомним, конфликт между владельцем "Тинькофф Банка" и ведущими YouTube-канала Nemagia начался в августе. Блогеры опубликовали видео нарезок из различных выступлений Тинькова. Ведущие канала Михаил Печерский и Алексей Псковитин шутили и критически высказывались о бизнесмене. В частности, они заявляли, что в "Тинькофф Банке" постоянно нарушается трудовое законодательство.





Олег Тиньков подал иск к блогерам о защите чести и достоинства. Сам ролик был заблокирован по требованию Роскомнадзора. Банкир заявил, что отзовет свои иски после того, как Печерский и Псковитин принесут публичные извинения. По его мнению, ролик является оскорбительным как для него самого, так и для его семьи. Тем не менее, 26 сентября предприниматель заявил, что отзывает свои иски без каких-либо условий.

