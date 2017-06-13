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Общество

Миллиардер Тиньков сделал неожиданное признание о Путине

Олег Тиньков. Фото: GLOBAL LOOK press\Yorick Jansens
Владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков, находящийся на 79-й позиции в российском списке Forbes, рассказал о том, как пил пиво с президентом России Владимиром Путиным. По словам бизнесмена, это произошло в Санкт-Петербурге в 2000 году.
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"Я Путина видел один раз в жизни – у себя в ресторане", – сказал Тиньков в интервью видеоблогеру Юрию Дудю. По его словам, они разговаривали о Германии, где глава российского государства нес службу как офицер КГБ. "После этого я его не видел", – добавил бизнесмен.

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При этом он отметил, что между ним и президентом России не было заключено никаких соглашений. "Политика – это одна вселенная, а бизнес – другая", – пояснил Тиньков.

Банкир охарактеризовал главу российского государства как умного и вдумчивого человека, подчеркнув, что большое влияние на формирование его личности оказала служба в органах госбезопасности. "Он – человек-система. Смотрит через тебя, присматривается, прислушивается. Прям KGB-man", – добавил он.

Отвечая на вопрос Дудя, считает ли он Путина "красавчиком", бизнесмен отметил, что он является таковым с точки зрения пользы для России.


Напомним, американский кабельный телеканал Showtime начал показ четырехсерийного фильма режиссера Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине. Для создания своей документальной картины Стоун встречался с главой российского государства более десяти раз на протяжении двух лет. Путин говорит о семье, начале политической карьеры, рассуждает об отношениях с Западом.

Так, российский президент рассказал о своих дочерях, которые, по его словам, не связаны с политикой и крупным бизнесом. Он пояснил, что его наследницы занимаются наукой и образованием. "Я ими горжусь", – подчеркнул Путин. Кроме того, российский лидер ответил на вопрос режиссера о внуках, при этом с сожалением отметив, что поиграть с ними удается "очень редко".

Автор: Иван Поляков13 июня 2017, 17:14

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