Почему в России постоянно растут цены на бензин

Чиновники рассказали, почему в России систематически растут цены на бензин вне зависимости от ситуации на нефтяном рынке. По их словам, эти два показателя практически не влияют друг на друга.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что цены на нефть растут в пределах инфляции. При этом чиновник отметил, что главную роль в формировании этого показателя играют не колебания на нефтяном рынке, а налоговая политика государства, передает ТАСС.

"(Цены на нефть. – Прим. ред.) почти не влияют на цены на бензин, поскольку в цене на бензин главная составляющая – это не стоимость нефти, в России по крайней мере, а налоги", – пояснил Дворкович. "Наши налоговые решения по акцизам, а также по НДПИ гораздо сильнее влияют на цены на бензин", – сказал он.

Чиновник считает, если бы цены на нефть не снизились, то бензин подорожал бы еще больше. Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах "все получается достаточно стабильно" и в рамках инфляции.

Покупать машину или нет? Всерьёз озабочен проблемой. Если куплю, на себя вообще денег не останется. Страховка, цены на бензин, блаблабла — Павлик (@paolocardiatti) 28 апреля 2017 г.

Между тем Дворкович подчеркнул, что курс 60-65 рублей за доллар США создает благоприятный климат для развития российской экономики. Он отметил, что никаких кардинальных изменений в этой ситуации в ближайшее время не предвидится. "Если цены на нефть не будут скакать в огромных пределах, а они, по идее, и не должны при нынешних решениях ОПЕК, плюс-минус пять-десять долларов как по цене на нефть, так и по курсу всегда возможны, в этом нет ничего страшного", – заключил он.

Когда увидел цены на бензин pic.twitter.com/PMJzxT3ecG — Auto Shina (@AutoShina) 17 апреля 2017 г.

Напомним, в апреле 2017 года Россия обогнала Соединенные Штаты по ценам на бензин. Стоимость галлона топлива в Америке составила 2,57 доллара, а в России – 2,58 доллара. Эксперты тогда отметили, что цены на топливо в нашей стране будут расти до конца лета.