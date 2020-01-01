Экономический форум в Санкт-Петербурге

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Президент объяснил выход на энергорынок Азии политическими рисками в Европе
Президент не исключил, что санкции против России нужны США для преимуществ в бизнесе с Европой
Говоря о предстоящих выборах на Украине, президент заявил, что Россия надеется на разрешение проблемы в братской стране
Президент России назвал происходящее на Украине гражданской войной
Однополярная модель мироустройства не состоялась, заявил президент России Владимир Путин
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В России появится правило, отменяющее привязку расходов к цене на нефть