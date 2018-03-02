Закулисье "Оскара": как готовятся к главной кинопремии мира

Церемония вручения 90-й юбилейной кинопремии "Оскар" начнется 5 марта в 02:30 мск. В этом году ее проводят позже обычного – мероприятие пришлось перенести, чтобы не совпало с зимними Олимпийскими играми в Корее. Вообще же самым поздним "Оскаром" за последние 20 лет была 71-я церемония, которая состоялась 29 марта 1999 года. А вот самой ранней датой стало 22 февраля (81-я церемония в 2009-м и 87-я – в 2015-м). О том, что в эти последние перед премией дни происходит в Dolby Theatre Лос-Анджелеса, разузнал корреспондент Dni.Ru.



Непременный атрибут праздничной церемонии – проход звезд кино по красной дорожке. Для них это возможность продемонстрировать специально сшитые наряды, похвастаться фигурой, зубами, мужьями и любовниками. А для репортеров – шанс сделать отличные кадры, потому что в зале фотосъемка запрещена.

Длина красной дорожки – около 150 метров, ширина – около десяти. Она состоит из нескольких рулонов, каждый – весом 135 килограммов, а ее общий вес – пять тонн. К кинотеатру их привозят за пару дней до церемонии на двух грузовиках. Требуются два дня и два десятка человек, дабы расстелить дорожку: соединить между собой все части, скрыть стыки и разровнять.

В это же самое время к кинотеатру подвозят и большие статуи "Оскара" высотой от 2,5 до 8 метров и весом до 550 килограммов. Их делают из стекловолокна, а потом покрывают тончайшими пластинками алюминия и специальной желтой краской, которая в свете софитов смотрится эффектнее, нежели позолота.

Чтобы звезды знали, кто где сидит, на кресла в зале ставят их портреты с именами. Актеров, снявшихся в одном фильме, сажают рядом, но при этом роль играет и их семейное положение: супруги и просто возлюбленные тоже сидят друг возле друга.

Но перед тем как им попасть в зал, предстоит пройти многоуровневую систему досмотра. Титулы, звания, регалии и имена не играют никакой роли – охрана досматривает лимузины, открывает дамские сумочки знаменитостей и каждого гостя пропускает через металлоискатель. Причем все обязаны предъявить приглашение с водяными знаками и голограммами – будь ты хоть трижды Джонни Депп или Леонардо Ди Каприо.