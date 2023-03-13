Не пропустите: 5 лучших аудионовинок, которые стоит послушать

Подборка наполнит красотой и смыслом прогулки.

Минувшая зима была щедрой на книжные аудионовинки. От захватывающего детектива с элементами триллера до не совсем классической love-story между красавицей и демоном. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку аудиокниг, которые наполнят красотой и смыслом прогулки, путь домой и вечера наедине с собой.



Прежде чем стать писателем Джон Маррс был успешным журналистом. Эта профессия позволила ему встретиться с множеством обычных и выдающихся людей, чтобы услышать истории их жизней. Именно в них, считает автор, можно найти подходящий материал для триллеров, ведь каждая биография скрывает много поводов для безудержного беспокойства. Свой первый роман Маррс писал в пригородном поезде по дороге на работу в Лондон и обратно. Перед публикацией историю отвергли более чем 80 издательств. А после выхода в свет книгу ждал беспрецедентный успех. Писателя называли новой звездой жанра триллера. В центре сюжета – история таинственного исчезновения супруга Кэтрин, который не мог больше выносить ложь, на которой был основан их брак…

Новый роман проекта «Анонимус» на Литрес приглашает не только насладиться захватывающей детективной историей, но и попробовать угадать автора, личность которого останется тайной до выхода заключительной книги серии. Их все объединяет общий персонаж – талантливый следователь Орест Волгин. Действие разворачивается в двух временных пластах, которые, объединяясь, передают сюжету исторические объём и интригу. Пока Волгин занимается делом задержанного в московском аэропорту Михаила Капустина, подозреваемого в незаконном перемещении за границу алмазов, его коллега генерал Воронцов продолжает исследовать дневники Загорского – сотрудника правоохранительных органов середины XX века. На этот раз в них идёт речь о двенадцатилетнем беспризорнике Митьке Алсуфьеве. Дерзкий юнец оказывается младшим сыном погибшего друга Загорского. На страницах дневника следователь пишет, как эта встреча изменила его жизнь. Она окажется судьбоносной и в XXI веке – для Ореста Волгина, упорно ищущего зацепки в «алмазном» деле.

Автор, работающий под псевдонимом Сержа Винтеркея, публикует этот роман по частям эксклюзивно в проекте Литрес: Черновики платформы для digital-авторов Литрес: Самиздат – примерно раз в три дня появляется новая глава. Такое чтение даёт возможность пережить исключительный опыт соприкосновения с тем, как книга создаётся в реальном времени. Что же будет происходить дальше с главным героем, которого отправили в прошлое с великой миссией – он должен спасти мир от ужасных демонов. Задача осложняется тем, что персонаж оказывается в теле парализованного мага с выжженным источником. Однако это не мешает ему действовать виртуозно. Герой, наоборот, считает, что трудности закаляют и делают борьбу во имя добра интереснее и ярче. Особенно, когда на кону – весь мир.

Американка Колин Гувер называет себя писателем для «обычных людей» – её истории интересны, понятны и адресованы тем, кто ищет счастья, надежды, справедливости в мире, полном тревог и непредсказуемых событий. Таков и главный герой этого захватывающего романа – преданный Лидс считает, что нашёл свою «вторую половину», но всё меняет несчастный случай, произошедший с его возлюбленной Лайлой. Она попала в больницу, где в процессе выздоровления её характер и память стали меняться к худшему. Несмотря на нарастающую отчуждённость, Лидс старается поддерживать свою спутницу жизни и предлагает ей романтическое путешествие к месту их знакомства. Там, пока отчуждение нарастает, герой с удивлением отмечает, что его влечёт к другой женщине – сногсшибательной Уиллоу.

В романах американской писательницы Эммы Скотт любовь всегда побеждает, а эмоции бьют ключом. Правда, на этот раз, до них очень сложно достучаться. Ведь главная героиня – интроверт Люси – ведёт замкнутый образ жизни. Она живёт в маленькой квартирке на Манхэттене и проводит вечера в обществе любовных романов, не ожидая от жизни ничего, кроме скуки. Однако её представления о реальности рушатся мгновенно, когда на пороге её дома появляется красавец-незнакомец. В придачу к изысканной демонической внешности он – обладатель… крыльев. Оказывается, у падших ангелов тоже могут быть планы на земных красавиц. Кассиэль, всегда использовавший человеческие страсти исключительно как оружие, теперь сам стремиться испытать глубокие чувства. Именно для этого он спустился на Землю к Люси, с которой его так много связывало в прошлом.

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