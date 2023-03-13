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Понедельник 13 марта

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Не пропустите: 5 лучших аудионовинок, которые стоит послушать

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Подборка наполнит красотой и смыслом прогулки.

Минувшая зима была щедрой на книжные аудионовинки. От захватывающего детектива с элементами триллера до не совсем классической love-story между красавицей и демоном. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку аудиокниг, которые наполнят красотой и смыслом прогулки, путь домой и вечера наедине с собой.

"Когда ты исчез", Джон Маррс

Фото: ЛитРес

Прежде чем стать писателем Джон Маррс был успешным журналистом. Эта профессия позволила ему встретиться с множеством обычных и выдающихся людей, чтобы услышать истории их жизней. Именно в них, считает автор, можно найти подходящий материал для триллеров, ведь каждая биография скрывает много поводов для безудержного беспокойства. Свой первый роман Маррс писал в пригородном поезде по дороге на работу в Лондон и обратно. Перед публикацией историю отвергли более чем 80 издательств. А после выхода в свет книгу ждал беспрецедентный успех. Писателя называли новой звездой жанра триллера. В центре сюжета – история таинственного исчезновения супруга Кэтрин, который не мог больше выносить ложь, на которой был основан их брак…

"Хроники преисподней", АНОНИМУС

Фото: ЛитРес

Новый роман проекта «Анонимус» на Литрес приглашает не только насладиться захватывающей детективной историей, но и попробовать угадать автора, личность которого останется тайной до выхода заключительной книги серии. Их все объединяет общий персонаж – талантливый следователь Орест Волгин. Действие разворачивается в двух временных пластах, которые, объединяясь, передают сюжету исторические объём и интригу. Пока Волгин занимается делом задержанного в московском аэропорту Михаила Капустина, подозреваемого в незаконном перемещении за границу алмазов, его коллега генерал Воронцов продолжает исследовать дневники Загорского – сотрудника правоохранительных органов середины XX века. На этот раз в них идёт речь о двенадцатилетнем беспризорнике Митьке Алсуфьеве. Дерзкий юнец оказывается младшим сыном погибшего друга Загорского. На страницах дневника следователь пишет, как эта встреча изменила его жизнь. Она окажется судьбоносной и в XXI веке – для Ореста Волгина, упорно ищущего зацепки в «алмазном» деле.

"Антидемон", СержВинтеркей

Фото: ЛитРес

Автор, работающий под псевдонимом Сержа Винтеркея, публикует этот роман по частям эксклюзивно в проекте Литрес: Черновики платформы для digital-авторов Литрес: Самиздат – примерно раз в три дня появляется новая глава. Такое чтение даёт возможность пережить исключительный опыт соприкосновения с тем, как книга создаётся в реальном времени. Что же будет происходить дальше с главным героем, которого отправили в прошлое с великой миссией – он должен спасти мир от ужасных демонов. Задача осложняется тем, что персонаж оказывается в теле парализованного мага с выжженным источником. Однако это не мешает ему действовать виртуозно. Герой, наоборот, считает, что трудности закаляют и делают борьбу во имя добра интереснее и ярче. Особенно, когда на кону – весь мир.

"Первая смерть Лайлы", Колин Гувер

Фото: ЛитРес

Американка Колин Гувер называет себя писателем для «обычных людей» – её истории интересны, понятны и адресованы тем, кто ищет счастья, надежды, справедливости в мире, полном тревог и непредсказуемых событий. Таков и главный герой этого захватывающего романа – преданный Лидс считает, что нашёл свою «вторую половину», но всё меняет несчастный случай, произошедший с его возлюбленной Лайлой. Она попала в больницу, где в процессе выздоровления её характер и память стали меняться к худшему. Несмотря на нарастающую отчуждённость, Лидс старается поддерживать свою спутницу жизни и предлагает ей романтическое путешествие к месту их знакомства. Там, пока отчуждение нарастает, герой с удивлением отмечает, что его влечёт к другой женщине – сногсшибательной Уиллоу.

"Грешник", Эмма Скотт

Фото: ЛитРес

В романах американской писательницы Эммы Скотт любовь всегда побеждает, а эмоции бьют ключом. Правда, на этот раз, до них очень сложно достучаться. Ведь главная героиня – интроверт Люси – ведёт замкнутый образ жизни. Она живёт в маленькой квартирке на Манхэттене и проводит вечера в обществе любовных романов, не ожидая от жизни ничего, кроме скуки. Однако её представления о реальности рушатся мгновенно, когда на пороге её дома появляется красавец-незнакомец. В придачу к изысканной демонической внешности он – обладатель… крыльев. Оказывается, у падших ангелов тоже могут быть планы на земных красавиц. Кассиэль, всегда использовавший человеческие страсти исключительно как оружие, теперь сам стремиться испытать глубокие чувства. Именно для этого он спустился на Землю к Люси, с которой его так много связывало в прошлом.

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13 марта 2023, 20:30
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Как правильно выбрать книгу для ребенка, чтобы чтение было нескучным

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