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Система защищает Сытина

Александр Сытин. Фото: facebook.com/alexander.sytin
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Дорогие друзья, я должен Вам сообщить о предварительных и весьма неутешительных результатах нашего социально-юридического эксперимента, в рамках которого мы пытались выяснить, может ли обычный гражданин России привлечь к ответственности публичную персону за клеветнические высказывания в адрес нашей страны и граждан. К сожалению, вынужден констатировать, что на данный момент – ответ отрицательный.
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Это нас не остановит конечно, мы будем и дальше добиваться справедливости всеми законными методами, но все равно – есть отчего задуматься. Например, задуматься о том, почему судебная система так яростно защищает человека, который писал, что государственные структуры и граждане нашей страны занимаются террористической деятельностью. Но обо всем по порядку.

На этой неделе произошел резкий разворот в эпопее гражданских исков к господину Сытину, который является автором высказываний, которые я считаю клеветой в адрес моей страны, моего народа и меня лично. Первоначально суд спокойно принимал иски и те самые 5 исков, среди которых был и мой были приняты к рассмотрению. Но потом позиция судебной системы в целом вдруг резко изменилась на противоположную. Около 100 следующих исков, поданные против Сытина другими истцами были отклонены. Потом, в ходе первого судебного заседания, были отклонены и те пять исков, которые были первоначально приняты к рассмотрению.

Внимание! Дело не в том, что иски плохие. Дело в том, что судьи просто отказались их рассматривать по существу. Если изложить их позицию в доступной форме, то получается, что граждане России не имеют право защищать свою честь и достоинство, когда их оскорбляют в силу того, что оскорблены были граждане России в целом, а имя конкретного истца не было названо. Называя вещи юридическим языком суд назвал всех нас, всех граждан России "неопределенной группой лиц", и, следовательно, Сытин имеет право вербально вытирать об нас ноги ровно до тех пор, пока этим не заинтересуется прокуратура и не заведет уголовное дело. Мы же себя в суде защищать не имеем права за подобные высказывания, пока в оскорблениях не будет названо конкретное имя истца.

Еще раз подчеркиваю, нам даже не дали войти в процесс не из-за каких-то проблем с правильностью или неправильностью составления конкретных исков, а потому, что по мнению суда мы не имеем права подавать иски на такие заявления Сытина вообще. Особо стоит отметить, что разные судьи, вынося определения об отказе к принятию исков использовали одни и те же формулировки, которые буквально слово в слово, буква в букву повторяются у совершенно разных судей. Это дает основания подозревать, что сам текст решения по нашим искам был всего один и судьи его копировали. Возможно, он был просто им спущен сверху. Независимость суда? Нет, не слышал.

Итого, на данный момент Сытин может праздновать победу, чем он и занимается. Российская судебная система, следуя политической, а не юридической логике, защитила либерала, который многократно заявлял о том, что наше государство занимается терроризмом. Я могу только поздравить политических кураторов российской судебной системы с тем, как они технично отбили Сытина, которого сотня простых граждан хотела законным образом заставить ответить за свои оскорбительные слова.

Я не новый человек в политической тусовке и мои источники во властных коридорах много раз говорили мне что "где-то там наверху" недовольны моим иском, который видите ли портит благостный политический ландшафт толерантности и любви к свободе слова, особенно накануне президентских выборов. Я говорил им и готов повторить публично, что тактика защиты либералов, которые последовательно занимаются антигосударственной пропагандой от юридических претензий простых граждан – это губительный путь, который приведет только к тому, что граждане перестанут государству доверять. Рано или поздно, когда количество таких инцидентов достигнет критической отметки, граждане просто придут к выводу, что система работает не для них, а для узкой тусовки либерал-русофобов и их друзей, которые временно должны делать вид, что они патриоты, потому что они на государственной службе. Когда граждане придут к этому выводу, то всей системе будет очень плохо, а исправлять это будет уже поздно.

Я очень благодарен тем, кто вместе со мной подал свои иски к Сытину. Вы проявили гражданскую смелость, которой так не хватает в среде российских политиков, активистов и журналистов. Кстати, о журналистах. Вся эта история привела к очень важному результату – наружу вылезло нутро некоторых патриотических активистов и медийщиков, которые на самом деле воспринимают патриотизм исключительно как профессию. А по всем вопросам, которые не покрыты их формальными или неформальными контрактами с властями, они сразу же проявляют цеховую и идеологическую солидарность с их коллегой Сытиным. Я был поражен тем как активно Сытина и его право говорить о террористической деятельности государственных структур Российской Федерации, защищали якобы патриотические журналисты и активисты. С другой стороны, полезно знать правду и не испытывать иллюзий о российском медийном сообществе и о российской судебной системе.

Ну и конечно возникает вопрос – и что теперь делать? Работать, вот что мы будем делать. Предстоит даже больше работы, чем предполагалось изначально, но это не страшно. Будет страшно, если мы руки опустим и остановимся.

Я буду обжаловать решение суда и полагаю, что другим истцам будет интересно сделать то же самое. По ссылкам к этому материалу можно прочитать текст моей жалобы, в котором детально изложено почему определение об отказе нарушает права заявителей, и почему оно не соответствует закону и Конвенции по правам человека, а также текст определения суда и полный текст нашего иска с уточнениями, который суд отказался принимать. Если нужно, я дойду до Конституционного суда и до ЕСПЧ. Мне даже интересно посмотреть на то, как влиятельное псевдопатриоты из властной вертикали будут защищать право Сытина заявлять, что наше государство занимается терроризмом. Мне интересно посмотреть сколько еще журналистов и политических активистов, которые по зову кошелька играют в патриотов, отметятся среди защитников Сытина. Пока мы выяснили, что на нижней ступени российского судопроизводства наблюдается явный дефицит справедливости. Значит, будем идти выше. Кто знает, может на более высоких этажах она все-таки найдется. Я благодарю вас всех за поддержку и обещаю держать вас в курсе событий.

29 ноября 2017, 13:55

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