Россиян ждет резкий скачок цен на бензин

В России стремительно растут цены на дизельное топливо и бензин. И если цены на первый вид горючего постепенно стабилизируются, то на второй продолжат расти, предположили эксперты.

По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю цены на столичных автозаправках значительно выросли. Дизтопливо подорожало на 21 копейку – до 37,62 рубля за литр, бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на шесть-семь копеек – до 35,82 рубля и 38,85 рубля соответственно, пишет газета "Коммерсантъ".

На розничную цену влияют объемы дорогого топлива, закупленного в декабре, пояснили эксперты, отметив, что стоимость дизтоплива во многом определяется сезонностью. По их данным, розничные цены на этот вид горючего постепенно стабилизируются, а оптовые и вовсе снижаются.

Относительно бензина прогноз менее оптимистичный. По словам аналитиков, оптовые поставки подорожают, так как экспорт гораздо привлекательнее импорта. Специалисты ожидают скачка цен в феврале, с началом полномасштабного ремонта на Московском НПЗ "Газпром нефти", или в начале апреля, когда вырастет спрос на бензин.

Ранее сообщалось, что в Магадане водители начали покупать АИ-95 по талонам. Эта мера связана с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион.