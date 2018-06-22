Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся секс-скандалу

Футбольный болельщик Руслан Камолов, позволивший себе вольности в отношении корреспондента немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Джулиет Гонсалес Теран в первый день ЧМ-2018, принес извинения. Ведь после того как он поцеловал девушку и потрогал за грудь, на него обрушился шквал критики.



Инцидент произошел 14 июня во время прямого эфира репортера с Манежной площади в Москве. Гонсалес расценила действия россиянина как сексуальное домогательство, хотя сначала не показала никакой реакции.

Позже на своей странице в соцсети Джулиет разразилась гневной речью, заявив, что на нее напали с применением силы и домогались в грубой форме. Репортер написала, что до этого на нее никогда никто не нападал и она отказывается быть жертвой.

По словам Джулиет, инцидент изменил ее жизнь. "Теперь я уже не смогу полноценно работать на этом чемпионате мира в России. Мне придется усилить свою охрану и понести большие финансовые потери", – отметила журналистка.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es — DW Sports (@dw_sports) 20 июня 2018 г.

После этого случай приобрел масштабы международного секс-скандала. Руслану Камолову пришлось извиняться за свой поступок.

Публикация от Julieth Therán (@juliethgonzaleztheran) 21 Июн 2018 в 8:12 PDT

"Я извинился, чтобы уже окончательно закрыть вопрос. И речь не идет о каком-то расследовании в отношении меня. Я смотрел заграничные информационные агентства, и они написали то, что не было никакой случайности с моей стороны, и будто я намеренно, причем жестко, взял ее за грудь. Это, поверьте, не так", – цитирует болельщика РИА ФАН. По словам мужчины, он вел себя спонтанно от радости из-за от того, что в России начинается такой крупный турнир.

Публикация от Julieth Therán (@juliethgonzaleztheran) 18 Июн 2018 в 11:59 PDT

Отметим, что после скандала число подписчиков журналистки в социальных сетях резко возросло. Однако мнения по поводу произошедшего среди фолловеров разделились. Многие восприняли инцидент как нелепую шутку.