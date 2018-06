Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся секс-скандалу

Инцидент произошел 14 июня во время прямого эфира репортера с Манежной площади в Москве. Гонсалес расценила действия россиянина как сексуальное домогательство, хотя сначала не показала никакой реакции.

Позже на своей странице в соцсети Джулиет разразилась гневной речью, заявив, что на нее напали с применением силы и домогались в грубой форме. Репортер написала, что до этого на нее никогда никто не нападал и она отказывается быть жертвой.

По словам Джулиет, инцидент изменил ее жизнь. "Теперь я уже не смогу полноценно работать на этом чемпионате мира в России. Мне придется усилить свою охрану и понести большие финансовые потери", – отметила журналистка.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es