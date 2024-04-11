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Четверг 11 апреля

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"Кубок Кремля – Гордость России!": танец во имя мира и счастья!

"Кубок Кремля – Гордость России!": танец во имя мира и счастья!
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20 апреля – значимый день в календаре спортивного бального танца. В Государственном Кремлевском Дворце в пятый раз пройдет турнир "Кубок Кремля – Гордость России!". И это первый юбилей данного международного соревнования! На паркет выйдут профессионалы и любители, пары Про-Эм и разыграют шесть Кубков в европейской и латиноамериканской программах. Всего к участию заявлено более 110 пар.

Из истории. Первый «Кубок Кремля – Гордость России!» организатор, президент Российского танцевального союза (РТС), заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета WDC Станислав Попов провел 23 апреля в 2022 году при полном аншлаге.

«Такое название турнира появилось на волне противопоставления текущим обстоятельствам и отражало и настрой организаторов, и участников данного танцевального события. Решение принималось в срочном порядке после того, как Всемирный танцевальный совет отозвал право проведения чемпионата Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в России у РТС, который должен был состояться в эту дату в Государственном Кремлевском Дворце. Мы не могли оставить наших танцоров в не простой международной ситуации и обязаны были провести соревнования на самом лучшем паркете мира, также поддержав пары из стран СНГ и дружественных нам стран, которые столкнулись с такими же текущими обстоятельствами, пригласив к нам в Кремль. Турнир остается международным, мы приглашаем пары и у нас участвуют лучшие танцевальные дуэты из Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Хорватии, Китая, Италии, Словении и других стран. И на этот раз мы их увидим и безусловно будем радоваться их успехам и достижениям на нашем событии. Что особенно значимо… что ведущие информационные агентства мира и центральные каналы стран СНГ с удовольствием посещают наш турнир и делают репортажи о своих танцорах – ТК Беларусь 1, одно из крупнейших изданий мира – китайская газета Жэйминь Жибао, ТК Хабар и другие, причем, примечательно, что репортажи ими подаются в новостях и на национальных языках, и на русском, что безусловно популяризирует Россию и спортивные бальные танцы, как уникальный вид спорта и искусства. Первые четыре турнира прошли с огромным успехом, и это важно для нас, как организаторам, так и российским танцорам, а также зарубежным участникам!» – комментирует Станислав Попов.

Таха Бату Чошар и Александра Повзун, чемпионы четвертого Кубка Кремля (Любители Латина) Фото: Светозар Андреев

20 апреля 2024. Соревнования начнутся в Малом зале ГКД в 17:00. В режиме нон-стоп на протяжении шести часов пройдут соревнования за главный трофей Кубок Кремля по шести категориям: латиноамериканская программа – профессионалы, любители, Про-Эм – Леди А и Леди В; европейская – профессионалы, Про-Эм. По словам Станислава Попова сценарий предстоящего события очень насыщенный, график очень плотный, все рассчитано по минутам. Но на этот раз зрители смогут насладиться большим количеством выступлений мировых звезд спортивного бального танца.

С показательными шоу-номерами выступят: легенда Exhibition Виктор да Силва и с Джоанной Люнис, и с Верой Фартушняк – это будет два великолепных по исполнению танца, трехкратные чемпионы мира по 10 танцам Николай Говоров и Евгения Толстая и еще не менее знаменитые, чьи имена пока остаются только в сценарии, чтобы дарить и дарить сюрпризы всем зрителям 20 апреля в свой юбилейный вечер. Безусловно, все значимое для поклонников бальных танцев помимо соревнований и чем знамениты кремлевские турниры Станислава Попова обязательно будет – это и живая музыка двух оркестров для сопровождения латины Георгия Мушеева и его группы «7 ветров» и стандарта джазбэндом «Данслэнд» под управлением Максима Пиганова, и танцы для публики в двух перерывах, и, конечно, традиционные живые цветочные композиции в подарок всем желающим о прекрасном вечере, наполненном танцем во имя мира, жизни и счастья.

«Танцуйте! И будьте счастливы!» – говорит Станислав Попов.

ДНИ в Telegram

11 апреля 2024, 11:02
Станислав Попов
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