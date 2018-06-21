Первый канал избавился от порнозвезды после скандала на ЧМ-2018
"Первый канал поменял русскую порнозвезду на своем сайте на более целомудренную татарку", – говорится в посте Twitter-аккаунта "Двача". В доказательство ресурс прикрепил к своему твиту скриншоты сайта канала.
На изображениях видно, что Немчинову заменила другая красавица. На голове девушки – кокошник, а на щеке нарисовано сердце в цветах российского триколора.
Можно предположить, что Первый канал пошел на такую меру после скандала, который разразился из-за того, что в белокурой болельщице узнали 28-летнюю порнозвезду. Пользователи Сети идентифицировали ее по паспорту болельщика, который попал в камеры во время матча Россия – Египет.
Первый канал поменял русскую порнозвезду на своем сайте на более целомудренную татарку pic.twitter.com/x6DfsXklLh— Двач (@ru2ch) 21 июня 2018 г.
Оказалось, что девушка снимается в фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимом Наталья Андреева. Более того, Наталья была королевой красоты в конкурсе "Мисс Москва – 2007". Известно и то, что Немчинова – ярая футбольная фанатка и по возможности посещает крупные матчи.
Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11
российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия состоялась на
стадионе "Лужники" в Москве.
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