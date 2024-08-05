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"Гэлакси – Кубок Кремля": танцевальный мост китайско-российской дружбы

"Гэлакси – Кубок Кремля": танцевальный мост китайско-российской дружбы
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2024–2025 годы объявлены годами культуры России и Китая для развития и расширения двухсторонних связей. Президент Российского танцевального союза (РТС), народный артист России Станислав Попов особенно в последние пять лет активно контактирует с китайскими организациями по спортивным бальным танцам: лучшие китайские пары, а это обязательно чемпионы, приглашаются к участию в кремлевских турнирах – Кубок мира, "Кубок Кремля – Гордость России!", а лучшие российские пары выступают в многочисленных китайских соревнованиях и с удовольствием принимают приглашения и работают с китайскими танцорами в тренировочных лагерях, устраивают мастер-классы и показательные выступления.

Июль 2024 стал особенным в данной сфере сотрудничества. В КНР прошли крупные соревнования: с 13 по 19 июля – XIX Кубок мира в Шеньчжене, где команда РТС ювеналы, капитаном которой выступил Евгений Смагин, заняла 2-е место, а 27-28 июля сразу на трех соревнованиях в Пекине выступили лучшие российские пары любительского и профессионального танца.

В соревнованиях Beijing International Standard Dance World Championship League (Международные соревнования Лиги по спортивным бальным танцам) пары РТС заняли места на пьедестале. Чемпионами профессионального турнира по стандарту стали многократные чемпионы России, серебряные призеры Блэкпульского фестиваля 2024 Федор Исаев и Анна Зудилина и в латиноамериканской – любители Николай Паршиков и Алена Гурьянова. Вице-чемпионами стали в любительских соревнованиях по европейским танцам Евгений Сверидонов и Ангелина Баркова, в латине – профессионалы Виктор Бурчуладзе и Анна Прусакова. Все эти пары – финалисты и участники Кубка Кремля 2022–2024 годов.

Особенным для РТС стал турнир Гэлакси (Galaxy Dance Competicion), организованный 27 июля Чжан Яном, основателем Galaxy Dance, генеральным секретарем Пекинского представительства Китайской ассоциации по бальным танцам (CBDF). Именно этот турнир был посвящен 75-летнему юбилею установления дипломатических отношений между РФ и КНР, в котором главным судьей почетно выступил Станислав Попов.

Соревнования прошли в выставочном центре Гуоце, на них съехались около двух тысяч участников, танцующих во всех категориях. В профессиональном турнире чемпионами стали латинисты Кирилл Александров и Ульяна Максимкина. Чемпионы Кубка Кремля по латиноамериканским танцам среди любителей и победители Блэкпульского фестиваля Rising Stars Шариф Мирханов и Анна Долгополова не только показали три шоу-номера, но и открыли официальную церемонию турнира Гэлакси с группой детей, подготовленных ими в результате работы в тренировочном лагере по программе «Звездный наставник».

Особенным турнир стал и в музыкальной части. Организаторы ставили композиции обеих программ для всех групп танцоров, которые звучат только на кремлевских турнирах: самба, румба, ча-ча-ча в исполнении Георгия Мушеева, вальсы и танго группы «Данс–Лэнд». Пары кружились в стандарте под «Эх, дороги» и «Ах, эти черные глаза». По отзывам соревнующихся именно новые композиции позволили «по-другому ощутить бальный танец, прикоснуться к России через такие значимые для русских мелодии».

Рабочая программа визита Станислава Попова была насыщенной. Это и посещение школы бальных танцев, где звездными наставниками в течение четырех дней до соревнований работали Кирилл Александров и Ульяна Максимкина, Шариф Мирханов и Анна Долгополова. И двусторонняя встреча между РТС и компанией Galaxy, где участники провели пресс-конференцию, обменялись опытом и подписали соглашение о развитии сотрудничества.

Чжан Ян: «Мы признательны РТС, Станиславу Попову за то, что принял наше предложение и возглавил судейский корпус в качестве главного судьи. Гэлакси Данс Компетишин – это уже второй турнир, который мы проводим и регулярно будет организовываться нами в конце июля в сетки наших турниров. Мы ставим своей задачей сделать его качественным по всем составляющим благодаря установлению партнерских отношений с Россией для развития и продвижения бального танца».

Станислав Попов: «Мы абсолютно уверены, что та почва, которую заложил Чжан Ян в создании своего турнира Гэлакси в юбилейный год сотрудничества Китая и России, настолько благородная, что его турнир станет успешным наравне и с другими, проводимыми в Китае. Мы пригласили команду Гэлакси – профессиональные и любительские пары, самого Чжан Яна к участию в шестом «Кубке Кремля – Гордость России!» 19 октября в Государственном Кремлевском Дворце. Команда Гэлакси любезно предоставила нам не только танцевальную площадку крупнейшего события, но и тренировочный лагерь в прошедшую неделю, теперь и мы предлагаем им увидеть лучший турнир по бальным танцам в России, участвовать в Кубке Кремля и соревноваться с лучшими парами мира».

Международный турнир по латиноамериканским и европейским танцам среди профессионалов, любителей и пар Про-Эм «Кубок Кремля – Гордость России!» пройдет в Кремле 19 октября 2024 года.

Телеграм канал

5 августа 2024, 12:40
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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