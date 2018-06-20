Украинца наказали за провокацию на матче сборной России

Хамовнический суд Москвы признал виновным гражданина Украины, который 14 июня выбежал на поле московского стадиона "Лужники" во время матча между сборными России и Саудовской Аравии. Нарушителя порядка обязали заплатить штраф.

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