Мы разгадали значения снов. Узнай, к чему снится рука, в нашем материале.



Сны хранят загадочные тайны, которые порой не просто выяснить. Мир грез посылает особые знаки, следуя которым, можно даже спасти свою жизнь. Хочешь знать, к чему снится рука? Ответ лежит на поверхности.

ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Руки — это символ действия и контакта с окружающим миром. Хорошим знаком считается увидеть их в сновидении красивыми и ухоженными. Это сулит успех, везение и благополучие. А вот уродливые и больные руки говорят об обратном: испытаете лишения и неприятности. То же самое относится к конечности, которая видится отдельно от тела. Это всегда дурное предзнаменование.



К чему снится левая рука

Большинство сонников утверждают, что левая рука во сне символизирует предательство и подлый обман. Если вам было послано такое сновидение, будьте внимательны: кто-то может навлечь на вас беду и обидеть.

К чему снится правая рука

Протянутая правая рука во сне говорит о помощи и поддержке. Присмотритесь: в вашем окружении может быть верный друг или же вы можете встретить его в ближайшее время.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ

Половая принадлежность человека, чьи руку вы видели в мире грез, имеет для трактования сна огромное значение. Нужно вспомнить детали.

К чему снится рука женщины

Если женщина во сне любуется своими руками — она сможет покорить множество сердец или же завоевать внимание особенного для нее человека. Делать себе маникюр в мире грез — разрешить вопрос и получить желаемое с помощью ума или харизмы. Приснилось, что красите ногти на руке другой женщине? Это знак того, что вам придется идти нечестным путем для осуществления своих целей.

Нередко женщинам снится, что они держат младенца. К чему снится ребенок на руках? Если от взаимодействия с малышом вы чувствовали во сне дискомфорт и хотели скорее от него избавиться, значит, грядут ссоры и конфликты. В случае, если вам было приятно и радостно держать дитя — в реальной жизни произойдут счастливые события.

К чему снится рука мужчины

Мужские руки в сновидении предрекают удачу во всех занятиях и удовольствие от контактов с приятными людьми. Однако для этого нужно проявлять твердость духа и решительность в действиях.



Если даме снится, что представитель сильного пола держит ее за руки — наяву ей поступят предложения интимного характера. В таком случае женщинам нужно остерегаться изнасилования и не соглашаться на провокации.