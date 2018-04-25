Открыт способ управлять снами
По мнению специалистов, при долгом нахождении в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием человек может улучшить творческие способности. В микросне люди испытывают слуховые, зрительные и тактильные галлюцинации, но чаще всего переживания между сном и явью не помнят.
Dormio испытали на добровольцах. Изначально прибор состоял из микроконтроллера Arduino, установленного на перчатке с датчиком давления, и электроэнцефалографа (ЭЭГ). Перед погружением в сон подопытный сжимал ладонь в перчатке в кулак, надавливая на датчик, сообщает Motherboard.
В то же время ЭЭГ регистрировал активность головного мозга. Когда испытуемый оказывался в объятиях Морфея, датчики посылали сигнал роботу Jibo, который произносил: "Не забудьте подумать о кролике" или "Не забудьте подумать о вилке". Чтобы предотвратить более глубокое погружение в сон, робот озвучивал имя добровольца и фразу: "Вы засыпаете".
В новой версии Dormio ЭЭГ заменили датчиком частоты сердечных сокращений, Jibo – приложением в смартфоне, а датчик давления – сенсором, отслеживающим напряжение мышц. Проведя эксперименты и тесты, которые показали положительный результат, ученые заявили, что в их распоряжении есть работоспособная система контроля микроснов.
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