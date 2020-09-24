"Была сине-черная": Лукашенко зверски избил беременную мать своего сына

По некоторым данным, матерью младшего сына Александра Лукашенко является его личный врач Ирина Абельская. Женщину отстранили от воспитания ребенка практически сразу после его рождения. Президент не раз говорил журналистам, что сам ухаживает за Николаем.
Политик души не чает в младшем сыне и часто берет его на официальные мероприятия. Наследник президента Белоруссии уже встречался с главой России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. Лукашенко надеется, что Николай тоже пойдет по его стопам и окончит сельскохозяйственную академию.
Однако, как оказалось, мальчик мог вообще никогда не появиться на свет. Модельер Александр Варламов рассказал, как президент себя повел, когда узнал о беременности личного врача. По его словам, Александр Лукашенко рассвирипел и стал бить Абельскую руками и ногами.
"Она была сине-черная от побоев", – вспомнил модельер.
Президент обвинил личного врача в том, что она хочет заработать белорусский трон своим половым органом. Несмотря на это Абельская все же решила не делать аборт и родила Николая. Модельер задался вопросом, а знает ли младший сын как "хотел" его жизни Александр Лукашенко.
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