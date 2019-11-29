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Окруженный врагами Зеленский признал поражение

Владимир Зеленский, Украина, новости, Майдан, Небесная сотня. Фото: www.globallookpress.com
Многие ожидали, что Владимир Зеленский начнет большую чистку власти от деятелей прошлого режима. Спустя полгода наблюдатели начали понимать, что президент и его команда выбросили белый флаг. Глава государства не отважится начать репрессии против даже самых одиозных личностей.
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Недавно озвученные бывшим министром юстиции Украины Еленой Лукаш факты произвели эффект разорвавшейся бомбы. Она выяснила, что для создания красивого мифа в так называемую Небесную сотню были включены те, кто погиб не от стрельбы неизвестных снайперов, а по совершенно другим причинам.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Особо цинично то, что ряд совершенных уголовных преступлений толком не расследован, возмутился глава общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов. Публикация правдивых фактов о событиях тех дней – важный шаг на пути к объективному расследованию произошедшего, цитирует эксперта портал "ПолитНавигатор".

Украинским властям все труднее отмахиваться от журналистских расследований, уверен Муратов. Однако он сомневается, что Зеленский и его команда возьмутся за проверку совершенных на майдане преступлений.

"Слишком много остается у власти тех, чье нынешнее положение во многом обусловлено "здобутками Майдана", чей успех и достаток выстроены на крови и круговой поруке", – пояснил глава Донецкой республики.

По его мнению, объективное разбирательство все же будет, но когда – неизвестно. Своего часа ждут и расследования об убийстве одесситов в Доме профсоюзов, и военные преступления вооруженных сил в Донбассе.

Украина, новости, Майдан, Небесная сотня. Фото: www.globallookpress.com

Ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш проанализировала список "Небесной сотни" и обнаружила, что многие из включенных туда людей погибли вовсе не от пуль неизвестных злоумышленников. Оказалось, что "герои" гибли в драках, кончали жизнь самоубийством или умирали от неправильно оказанной медицинской помощи. Владимир Зеленский пока не прокомментировал обнародованные факты.

Автор: 29 ноября 2019, 18:56

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Создать на вранье государство, вот это и придумали пиндосы. А украм исполнять.
1

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