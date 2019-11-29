Окруженный врагами Зеленский признал поражение

Недавно озвученные бывшим министром юстиции Украины Еленой
Лукаш факты произвели эффект разорвавшейся бомбы. Она выяснила, что для
создания красивого мифа в так называемую Небесную сотню были включены те, кто
погиб не от стрельбы неизвестных снайперов, а по совершенно другим причинам.
Особо цинично то, что ряд совершенных уголовных преступлений толком не расследован, возмутился глава общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов. Публикация правдивых фактов о событиях тех дней – важный шаг на пути к объективному расследованию произошедшего, цитирует эксперта портал "ПолитНавигатор".
Украинским властям все труднее отмахиваться от журналистских расследований, уверен Муратов. Однако он сомневается, что Зеленский и его команда возьмутся за проверку совершенных на майдане преступлений.
"Слишком много остается у власти тех, чье нынешнее положение во многом обусловлено "здобутками Майдана", чей успех и достаток выстроены на крови и круговой поруке", – пояснил глава Донецкой республики.
По его мнению, объективное разбирательство все же будет, но когда – неизвестно. Своего часа ждут и расследования об убийстве одесситов в Доме профсоюзов, и военные преступления вооруженных сил в Донбассе.
Ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш проанализировала список "Небесной сотни" и обнаружила, что многие из включенных туда людей погибли вовсе не от пуль неизвестных злоумышленников. Оказалось, что "герои" гибли в драках, кончали жизнь самоубийством или умирали от неправильно оказанной медицинской помощи. Владимир Зеленский пока не прокомментировал обнародованные факты.
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