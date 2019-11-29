Человек пророссийских взглядов: рядом с Зеленским нашли "агента Путина"

В окружении Владимира Зеленского отыскали "проводника российских интересов". Им оказался один из ключевых министров украинского правительства.



Главным посредником между Киевом и Москвой может стать министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. "Общение с главой администрации президента России Антоном Вайно переходит на регулярную основу. Тем разговора пока не раскрывают", – сообщает телеграм-канал Zе! INSIDER.



Взгляды Пристайко авторы назвали "явно пророссийскими". По их словам, о симпатии высокопоставленного чиновника к Москве известно давно. "Его карьера на дипломатическом поприще началась благодаря отцу – полковнику КГБ", – пишет Zе! INSIDER.

Должность министра иностранных дел Вадим Пристайко получил после ухода с поста Павла Климкина – человека Петра Порошенко. При новом главе внешнеполитического ведомства Киев подписал "формулу Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе. Это спровоцировало массовые антиправительственные митинги, Зеленского обвинили в "капитуляции" перед Москвой.

Пока свою "пророссийскость" Пристайко не проявлял. Заявления министра мало отличается от того, что говорил его предшественник: набившие оскомину обвинения в адрес Москвы и требования вернуть Крым и Донбасс. Тем не менее тональность Пристайко лишена агрессии, которую демонстрировали члены команды бывшего президента.

«Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача номер один — это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма»,— заявил новый глава МИД Украины Пристайко.

В принципе, подход верный. Крым и Донбасс - это ВНЕШНЕполитические, иностранные дела для Украины. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) August 30, 2019

В конце октября украинские СМИ предрекали министру скорую отставку. Якобы предписание на его увольнение уже легло на стол президента Зеленского и в ближайшее время будет направлено в Верховную раду.

Но пока видимых причин покидать пост у министра нет. Наоборот, сейчас его опыт и знания востребованы, как никогда. Киев занят подготовкой к саммиту в нормандском формате, который пройдет 9 декабря в Париже. Ожидается, что Владимир Путин и Владимир Зеленский не только проведут переговоры в компании лидеров Франции и Германии, но и обсудят спорные вопросы тет-а-тет.