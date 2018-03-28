Савченко начала предвыборную кампанию со стриптиза

Арестованная Надежда Савченко призывает голосовать за нее на выборах президента Украины. Способ агитации бывшая наводчица выбрала весьма экстравагантный.

На официальной странице Савченко в Facebook появился странный видеоролик. В нем народный депутат Украины нардеп подходит к окну, снимает с себя вышиванку и надевает военную форму. Параллельно она призывает украинцев совместными действиями остановить преступную власть Киева и заявляет о своей готовности стать президентом страны.

"Я знаю, что нужно делать, и решение для себя действовать я приняла. Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины, но ваше решение мне нужно уже сегодня", – говорит Савченко на видео.

Стоит отметить, что нардеп находится сейчас в СИЗО, ее арестовали на два месяца в рамках уголовного дела о подготовке теракта в Верховной раде и попытке свержения власти. Савченко отправили за решетку 23 марта, после чего она сразу же объявила голодовку.

22 марта бывшую наводчицу задержали прямо во время заседания Верховной рады. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале. Злоумышленники якобы составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.





Бывшей военнослужащей и экс-заключенной российских СИЗО и лагерей на родине грозит десять лет лишения свободы за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти.

22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая 2016 года ее помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась на родину. Позже Савченко не раз заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.