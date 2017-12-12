Савченко на каблуках сняли на канализационном люке

Украинский народный депутат Надежда Савченко сделала ряд снимков у известного польского фотографа Шимона Щесняка. Фотосессия политика вызвала бурную реакцию в Сети.

Бывшая военная летчица предстала в неожиданном образе. Один из снимков опубликовала на своей странице в Facebook сестра Савченко Вера, передает РИА ФАН.

На фото Надежда одета в синий пиджак, синие брюки и туфли на высоком каблуке. Украинские пользователи бурно отреагировали на опубликованный снимок. Одни по достоинству оценили новый образ нардепа, другие с нескрываемой иронией отметили, что снимок на канализационном люке "очень актуальный". "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", – прокомментировала одна из пользовательниц соцсети.

Отметим, Надежда Савченко не редко становилась объектом пристального внимания интернет-пользователей. Как писали Dni.Ru, весной 2017 года Савченко удивила общественность, резко сменив имидж. Ранее она предпочитала в одежде нарочитую небрежность и маскулинный стиль, запросто могла ходить босиком или сидеть на корточках в Раде. Теперь парламентарий выбирает более женственные наряды и даже не пренебрегает макияжем.

Шимон Щесняк – коммерческий фотограф, работающий со многими рекламными агентствами. С 2008 года он преподает в Академии фотографии в Варшаве и Кракове.

