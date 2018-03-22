Прогноз неблагоприятный: Савченко светит десяточка

Совпадение или намеренная акция украинских властей – такой вопрос напрашивается после задержания в Киеве бывшей наводчицы, а ныне депутата Рады Надежды Савченко. Ровно два года назад суд в России приговорил ее к длительному сроку заключения, а сегодня за нее взялась украинская правоохранительная система.

Обувь без шнурков и одежда без ремня – скандалистка, умеющая удивлять, оказывается, была готова к сегодняшнему задержанию. Об этом рассказала сестра Надежды Савченко. "Она прекрасно знает застенки России. Она собрала необходимые вещи, которые разрешены, без металла, без шнурков. Эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром в Верховную раду с вещами", - рассказала журналистам Вера Савченко.

Между тем депутату Рады, бывшей военнослужащей и экс-заключенной российских СИЗО и лагерей на родине светит десять лет лишения свободы за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти, сообщает РИА Новости.

Оказывается, после освобождения Савченко времени зря не теряла – она ездила в Донбасс, собирала там оружие и, в конце концов, надумала взорвать украинский парламент. На одно из заседаний даже пришла с гранатами, писали журналисты. Правда, служба госохраны опровергла эту информацию.

Ранее о наличии неопровержимых доказательств вины Савченко заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, нардеп планировала теракт в здании Рады, а затем хотела обстрелять центр Киева из гранатометов.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это – политическая провокация. Дескать, таким образом она хотела показать властям, что они тоже смертны.

22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая 2016 года ее помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась на родину. Позже Савченко заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.