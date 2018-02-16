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Общество

Пилотов-недоучек гонят из авиации после крушения Ан-148

Фото: GLOBAL LOOK press/Iliya Pitalev
Учебный центр "ЧелАвиа", где проходил подготовку второй пилот разбившегося Ан-148, проверят надзорные ведомства. Летчики опасаются, что их в массовом порядке начнут лишать лицензий.
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Катастрофа Ан-148 стала еще одним поводом для начала серьезной проверки деятельности учебно-тренировочного центра в Челябинске. Выяснилось, что второй пилот экипажа разбившегося лайнера проходил в "ЧелАвиа" переподготовку, раньше он работал бортпроводником.

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Сергей Гамбарян мечтал сесть за штурвал самолета. В учебном центре "ЧелАвиа" он прошел практику и получил свидетельство пилота в 2013 году. В то время у центра был сертификат, выданный Росавиацией. Однако срок действия лицензии истек в августе 2016 года, а новый сертификат не выдали. В 2017-м ведомство издало приказ, аннулирующий свидетельства пилотов у 30 выпускников центра.

Поводом стали заявления Следственного комитета и Росавиации о том, что выявлено свыше 400 подложных летных свидетельств – в том числе выданных коммерческими центрами. Проверку начали после авиакатастрофы в Казани, когда выяснилось, что у пилота разбившегося лайнера было поддельное удостоверение. Однако в результате стали отзывать и подлинные свидетельства, полученные в коммерческих авиацентрах, в числе которых оказался и челябинский.

Пилоты тем временем судятся за свои права. Один из них – житель Екатеринбурга Павел Семченко. Он вступился за Сергея Гамбаряна, когда в СМИ появились сообщения, что тот не имел должной летной подготовки. "В Челябинске была настоящая подготовка, с полетами. Такую прошел я, такую же прошел Сергей Гамбарян", – заявил Семченко в интервью изданию URA.RU.

Пилот подчеркивает, что существует акт проверки, подписанный руководителем Росавиации 22 декабря 2014 года Александром Нерадько. В списке прошедших проверку и Сергей Гамбарян, к которому не было никаких претензий. На момент катастрофы у второго пилота Ан-148 "Самарских авиалиний" было 812 часов налета.

Автор: Андрей Евлампиев16 февраля 2018, 17:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148

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