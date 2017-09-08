Ученые назвали сентябрь временем разводов

Сентябрь особо богат на разводы. Именно в этот месяц в суды поступает наибольшее количество заявлений о расторжении брака.

"Долгое время мы думали, что это – просто разговоры. Но теперь всему этому есть научное подтверждение", – считает психолог и психотерапевт из Упсальского университета Моника Бюрман. По ее мнению, в количестве разводов есть некоторое влияние сезона отпусков, приходящегося традиционно на лето, пишет FlashNord.



"Многие пары пытаются улучшить свои отношения именно во время отпуска. И когда это не удается, возникает определенная реакция, и супруги подают на развод", – считает психолог.



Кроме первого осеннего месяца, в статистике разводов лидируют начало весны и начало года. Вероятно, это связано с тем, что уже фактически расставшимся супругам, проживших долгове время в устойчивых отношений, требуется немало времени, чтобы уладить чисто практические вопросы, связанные с распадом семей и разрывами отношений.

Как считает психотерапевт Моника Бюрман, если в семейных отношениях возникают проблемы, не следвет дожидаться отпуска, чтобы решать возникшее в семье напряжение. И тем более не нужно надеяться, что все само сосбой пройдет: не пройдет. "Куда важнее жить как пара или семья в повседневной жизни, а не во время отпуска. Важно думать о коммуникации и ежедневно работать над своими отношениями", – подчеркивает эксперт.

