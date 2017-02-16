Любопытный тюлень запрыгнул на байдарку к гребцу

Шотландец Алистер Форрест во время путешествия на байдарках в заливе Ферт-Оф-Фор стал свидетелем забавного происшествия. Ему удалось снять на видео любопытного тюленя, который решил познакомиться с людьми.

Тюлень сначала приблизился совсем близко к людям, а затем решил забраться на байдарки. Тщательно все обнюхав, он прокатился на трех лодках, а потом уплыл.

По словам очевидцев, неожиданный гость был настроен весьма миролюбиво. "Я делал фотографии и видео, поэтому был позади остальных. Неожиданно тюлень решил забраться на заднюю палубу моей байдарки. Я был осторожен, так как это дикий зверь, который находился в нескольких футах. Он был немного напуган и не подавал никаких признаков агрессии", – рассказал автор видео.