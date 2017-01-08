Полиция требует арестовать "мажора с автоматом"

Полиция просит арестовать двух подозреваемых в деле о стрельбе из автомата на северо-востоке Москвы. Молодые люди подозреваются в хулиганстве.

"В суд поступили материалы и ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых Омара Омарова и Ислама Муртазалиева в виде заключения под стражу", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко. Речь идет о фигуранстах уголовного дело, возбужденного по факту стрельбы из автоматического оружия на северо-востоке Москвы.

Как писали Dni.Ru,5 января на YouTube появилось видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017". В дальнейшем удалось установить, что стрельба из автомата в воздух велась в районе Медведково, недалеко от ресторана "Хинкальная". Ни стрелок, ни его товарищи лиц не скрывали.

После проверки видеозаписи полиции удалось задержать подозреваемого – 28-летнего уроженца Махачкалы. Сообщается, что молодой человек отправился в столицу в поисках работы, однако пока в этом не преуспел. Также в число подозреваемых попал товарищ стрелка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальное наказание, которое грозит молодым людям, составляет семь лет лишения свободы либо штраф в размере до одного миллиона рублей. Также в качестве наказания могут применяться исправительные работы на срок до пяти лет.