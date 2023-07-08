"Свадьба прошла в Москве": Чадов официально женат

Влюбленные тайно расписались без лишних глаз. Актер Чадов наконец-то решился узаконить отношения.

Слухи о женитьбе звезды российского кино на протяжении нескольких месяцев будоражили умы поклонников. В итоге актер сам во всем признался и прокомментировал церемонию. Андрей поведал, что в конце июля будет годовщина свадьбы. Летом 2022-го Чадов взял в жены свою давнюю возлюбленную Анастасию.

Ранее девушка размещала в соцсети их совместное фото, с подписью, которая намекала на семейный статус. Теперь же артист поставил точку в различных домыслах. Андрей открыто сверкает кольцом и не боится говорить о браке.

Мужчина признался, что планов на пышное торжество не было. По его словам, счастье любит тишину. В ЗАГС, кроме брачующихся, пришли только их родители и Алексей Чадов со своей девушкой. Сотрудники учреждения узнали знаменитостей, но шумиху при этом не развели.

"Свадьба прошла в Москве", — уточнил Андрей.

На вопросы журналистов о пополнении в семье актер ответил кратко. Ему все равно, какого пола родится ребенок. Также Чадов подчеркнул, что штамп в паспорте для него ничего не изменил. Отношения звезды с Анастасией длятся уже шесть лет. Это внушительный срок с учетом того, что актеру уже 43 года.