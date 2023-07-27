"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины

Дима Билан оставил трогательное послание.

Популярный российский певец Дима Билан весьма преуспел в творческой карьере. После победы на международном песенном конкурсе "Евровидение" музыкант снискал широкую славу не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Сегодня заслуженный артист России может похвастаться многомиллионной армией фанатов. А вот в личной жизни 41-летней звезде не везет. Дима Билан до сих по не женат, официально не имеет детей, и даже романтические отношения певца остаются вне поля зрения как фанатов, так и прессы.

Периодически злые языки даже поговаривают, мол артист не питает интереса к представительницам прекрасного пола. Так или иначе, реальных подтверждений нетрадиционной сексуальной ориентации звезды пока не предоставлено широкой аудитории.

Однако на днях Дима Билан опубликовал в социальных сетях фотографию любимой женщины. Роскошная красавица оказалась младшей сестрой артиста. Анна Белан постоянно проживает в США. Брат обратился к ней с трогательным посланием.

Певец поздравил родственницу с днем рождения и осыпал ее трогательными пожеланиями. "Я всегда рядом", – подчеркнул Дима Билан в подписи под фото. Их совместный снимок понравился подписчикам, они также присоединились к поздравлениям в социальных сетях артиста.