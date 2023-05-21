Билан решил оставить музыку и стать фермером

Билан заинтриговал поклонников смелым заявлением о своем желании сменить профессию

Недавно Дима Билан дал концерт в Краснодарском крае, который ознаменовался не только яркой музыкой, но и небольшим происшествием на сцене. Во время выступления произошел пожар, но Дима Билан сумел быстро справиться с ситуацией и продолжить концерт, не дав зрителям даже испугаться.

Однако, это не единственное событие, которое привлекло внимание к певцу. В соцсетях появился ролик, в котором Дима Билан восхищается красотой Кубанской природы и делает неожиданное признание – он мечтает стать фермером. Исполнитель уверен, что работа на земле дает ему не только физическую нагрузку, но и позволяет укреплять связь с природой и находить гармонию в своей жизни.

Некоторые критики утверждают, что решение Димы Билана бросить музыку и заняться фермерством – это всего лишь попытка привлечь внимание к своей персоне.

Несмотря на свое интересное желание, Дима Билан продолжает работать над своей музыкальной карьерой и дарить своим поклонникам яркие выступления. Его концерты всегда проходят с полным аншлагом, а зрители не перестают восхищаться его талантом и энергетикой. Возможно, в будущем мы увидим еще одну знаменитость, которая станет успешным фермером, но пока Дима Билан остается на вершине музыкального Олимпа и продолжает радовать своих поклонников яркими шоу.