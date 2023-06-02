Жена рассказала об экстренной госпитализации Никиты Михалкова

Режиссер Никита Михалков пожаловался на работу сердца и одышку.

После ухудшения самочувствия Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

Супруга режиссера Татьяна рассказала подробности его состояния. По ее словам, 77-летний Никита Михалков жив и здоров. Он прошел плановую проверку здоровья в больнице.

Напомним, Никиту Михалкова уже госпитализировали ранее в январе этого года. Тогда он был в состоянии средней степени тяжести, медики выявили у него грипп и вскоре выписали домой.

Тогда состояние Никиты Михалкова было довольно серьезным, его даже подключали к ИВЛ. К счастью, тогда Михалков сумел выкарабкаться. Вся Россия молилась о его выздоровлени. Сам режиссер вышел на связь с поклонниками сразу после выписки. Впрочем, тогда он сообщал, чтоу него остались некоторые сложности, и впереди долгий период восстановления. Режиссер поблагодарил поклонников за теплоту и любовь.

"Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой", — написал тогда Никита Михалков.

Некоторые поклонники считают, что нынешняя госпитализация может быть вызвана прошлым заболеванием. Ведь гриипп, как и коронавирус, часто вызывает осложнения на сердечно-сосудистую систему.