“Перестали здороваться”: хищный Михалков раздавил Догилеву как букашку

Никита Михалков одержал победу над артисткой.

27 января Татьяна Догилева отмечает день рождения. Народной артистке России исполнилось 66 лет. Актриса добилась невероятных высот, чем нельзя не гордиться. Но этот путь дался ей весьма нелегко. Было множество препятствий и невзгод в жизни Татьяны Анатольевны, в том числе конфликт с Никитой Михалковым.

Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, что Марс в Тельце наградил Догилеву трудолюбием, агрессивностью и упрямством, однако эти качества не помогли актрисе одержать победу в так называемой схватке со знаменитым режиссером.

Михалков, словно хищник, раздавил артистку, которая до последнего боролась за сохранение зданий в столичном микрорайоне у Патриарших прудов. Она просто была беспомощной букашкой, образно говоря.

По словам астролога, у Татьяны Анатольевны Марс в соединении с Черной Луной в Водолее. Это значит, что в жизни актрисы много негатива. Он связан, прежде всего, с общением. Мол, артистку могут подставлять и предавать даже близкие люди, не говоря уже о коллегах.

Напомним, после противостояния Татьяны Догилевой и Никиты Михалкова, с актрисой перестали общаться многие коллеги по цеху. Сама артистка говорила, что некоторые просто стали делать вид, что не замечают ее. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.