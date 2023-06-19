Иноагенту Галкину исполнилось 47 лет Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Понедельник 19 июня

12:20"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном 12:00"Не до вечеринок": Киркоров затеял ремонт в своей роскошной квартире 12:00"Ноги подкашиваются": как 73-летней Бабкиной удается держать себя в форме 11:40"Заново учились ходить": Стриженова рассекретила сложную операцию мужа на позвоночнике 11:30На юго-востоке Москвы загорелась крыша ЦРМЗ 11:20"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания 11:03Ляйсан Утяшева рассказала как покорила сердце Павла Воли 10:40"Совсем безграмотная!": Волочкову пожурили за незнание русского языка 10:20Заваливает подарками и считает себя второй мамой: что известно о близком к Меган Маркл ребенке 10:00"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна 10:00Как защитить дачу от диких зверей 09:40Спрос на элитные квартиры вырос на 66% 09:20Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой 09:00В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию 08:40Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли 08:25"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину 08:20Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня 2023 года 08:00Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей 06:09Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ 04:18"Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором": почему брак артистов развалился 02:16Ночная рыбалка волков попала на видео 00:02"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 22:02"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось 21:22"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 21:11Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии 20:34Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 20:05"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу 18:24"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 17:46"Случилось": 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо 15:29 "У меня никого не было до Ляйсан": интимная тайна Павла Воли 14:55"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис 13:58"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 12:53"Спим под разными одеялами": жизнь 92-летнего Краско скрасила молодая подруга 11:41Певица Азиза отменила венчание с мужем-скандалистом 09:37Какую одежду носить летом – ответ дерматолога 08:20Депп пообещал раздать детям миллион долларов от Эмбер Херд 06:17Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо 04:12Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы 02:15Шесть неочевидных причин набора веса 00:03Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет 22:08Как пережить развод: полезные советы 21:105 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске 20:13"Их карьера пойдет вниз": что будет с Брежневой и Меладзе после переезда из России 18:00Семейные секреты: Седокова раскрыла подробности ссоры с мужем 17:38Судебный процесс: Кристина Бабушкина и ее адвокаты готовятся к защите 16:40Вдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 16:00Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске 15:20Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму 14:40Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США 13:40Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном

"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном
69

Дима Билан опубликовал в своем микроблоге личное видео.

Сладкоголосый певец преуспел в карьере. Может быть, поэтому он так и не обзавелся семьей. Артисту уже 41 год, однако он ни разу не был женат, а личную жизнь привык скрывать от общественности. Поклонники надеятся и верят, что Дима Билан все же обретет счастье и любовь.

Впрочем, и без супруги и детей музыканту есть, о ком заботиться. У него, как известно, есть сын. Правда, крестный – наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко по имени Саша. Однако на днях выяснилось, что он является крестным папой еще одного ребенка. К слову, его тоже зовут Саша.

В своем микроблоге Дима Билан разместил видео, которое было снято во время прогулки с 8-летним ребенком, которого многие сначала приняли за Плющенко-младшего. Поклонников удивили кадры с сыном, ведь не все знали, что у их кумира есть еще один крестный. Некоторые даже задались вопросом: мол, сколько вообще у певца таких детей?

Видимо, самые преданные фанаты оказались в курсе существования еще одного Саши в жизни артиста. Некоторые стали отмечать, что мальчик очень повзрослел.

"Вырос, время быстро бежит. Такой большой уже!" – пишут в комментариях пользователи.

А кого-то удивило то, как легко музыкант находит общий язык с подрастающим поколением. Фанаты отметили, что у него есть магическая способность говорить с ними на одном языке и давать им чувство комфорта и безопасности.

"Прикольно смотреть на такое семейное видео. Все захотели стать вашими крестниками", – обратились к Диме Билану пользователи.

19 июня 2023, 12:20
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию

По теме

Билан решил оставить музыку и стать фермером
Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Ноги подкашиваются": как 73-летней Бабкиной удается держать себя в форме

"Ноги подкашиваются": как 73-летней Бабкиной удается держать себя в форме
Надежда Бабкина призналась, что старается соблюдать режим сна. Народная артистка России Надежда Бабкина, несмотря на уважаемый возраст, все еще активно выступает на сцене, параллельно занимается общественной и политической деятельностью, а также управляет Московским государственным академическим театром "Русская песня", занимая должности и директора, и художественного руководителя.

"Заново учились ходить": Стриженова рассекретила сложную операцию мужа на позвоночнике

"Заново учились ходить": Стриженова рассекретила сложную операцию мужа на позвоночнике
Супруг Екатерины Стриженовой перенес хирургическое вмешательство, которое спасло ему жизнь. Знаменитая актриса – человек довольно скрытный.

"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания

"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания
Ксения Собчак заговорила о ситуации вокруг Ксении Бабушкиной, которая была задержана в столице. Звезда "Беспринципных" вместе с мужем оказалась в центре скандала.

Ляйсан Утяшева рассказала как покорила сердце Павла Воли

Ляйсан Утяшева рассказала как покорила сердце Павла Воли
Знаменитая гимнастка поделилась хитростями, которые помогли ей найти путь к сердцу любимого мужчины. Как сообщает Пятый канал, восточная мудрость помогла Ляйсан Утяшевой завоевать сердце юмориста Павла Воли.

"Совсем безграмотная!": Волочкову пожурили за незнание русского языка

"Совсем безграмотная!": Волочкову пожурили за незнание русского языка
Анастасия Волочкова решила поздравить медиков с праздником, но в итоге оконфузилась. Балерина всея Руси сделала доброе дело, однако попала впросак.

Выбор читателей

17/06Сбт"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 18/06Вск"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 17/06СбтВдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 18/06Вск"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 18/06ВскРулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой