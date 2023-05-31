"На такие поступки способны только два человека": Кушанашвили высказался о Баскове и Билане

Отар Кушанашвили прокомментировал творчество Николая Баскова и Димы Билана.

В апреле победитель "Евровидения – 2008", исполнитель хитов "Невозможное возможно", Believe, "Номер 1", и других Дима Билан дал благотворительный концерт в Барнауле. Артист бесплатно выступил для детей с ограниченными возможностями. Ребята с удовольствием пели и танцевали с Биланом, кто как мог. Такой жест доброй воли восхитил поклонников и коллег Димы Билана.

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили прокомментировал мероприятие и припомнил, что когда-то Дима Билан проявлял совсем иное поведение, не самое лучшее. Речь шла о концерте, когда Билан вышел на сцену в нетрезвом виде, после чего приносил публично извинения. На этот раз Дима Билан восхитил Отара Кушанашвили. Об этом журналист рассказал в своем ютуб-шоу "Каково?!".

"Он поехал он сделал концерт, я так понимаю, бесплатно. Это важно в эпоху стяжательства и помешанности на ден-знаках. Он общался с детьми. Представляете, что это значит для детей? Для детишек, обделенных вниманием суперзвезд. На такие поступки у нас способны только два человека – Дима Билан и Николай Басков", – отметил Отар Кушанашвили. Он также добавил, что Николай Басков для него человек с золотым сердцем.

Напомним, Николай Басков одним из первых российских артистов заявил открыто о патриотических взглядах и намерении жить и работать в России. Он поддержал действия властей страны и не отказался выступать на патриотических концертах, как сделали некоторые опальные звезды.

Дима Билан в последнее время заметно похорошел и, судя по всему, стал вести здоровый образ жизни. Этот тут же отразилось на его внешности и творчестве.