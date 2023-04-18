По стопам Галкина*: Скрытный Басков женится на старухе

Николай Басков отчаялся найти любовь.

Знаменитый блондин был женат лишь однажды. С тех пор ему приписывали романы, а на создание семьи он так и не решился, что у многих поклонников вызывает вопросы. Фанаты недоумевают: как такой талантливый и богатый мужчина остается холостяком? А может быть, Николай Басков что-то скрывает?

На днях психолог Вероника Степанова решила предъявить публике психологический портрет артиста. Для нее познакомиться ближе с личностью певца оказалось непросто, ведь обширные интервью он дает не часто. Вот таким скрытным получился сладкоголосый блондин.

Тем не менее, после ее разбора становится ясно, почему Николай Басков до сих пор не обзавелся любимой женщиной. Специалист рассказала, что музыкант якобы родился "дедулькой": с детства был очень серьезным и это качество пронес сквозь года. Именно поэтому, говорит Вероника Степанова, к нему тянутся взрослые женщины. Да, и он, по ее словам, не стесняется их компании.

Психолог уверена, что певец пойдет по стопам Максима Галкина*, который, мол, тоже родился старичком и в жены выбрал Примадонну. По ее мнению, музыканта ждет та же участь: в будущем он женится на старухе.

"У Баскова все получалось с этими бабушками и, возможно, он тоже придет к тому, что нужно жениться на какой-то возрастной диве. А дивы его очень любят", – поразмышляла о будущем Николая психолог, добавив, что пойдет он на этот поступок от отчаяния из-за одиночества.



* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.