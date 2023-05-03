"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку

У Алексея Панина осталось приятное послевкусие.



Прошло уже несколько лет с тех пор, как Алексей Панин покинул Россию и уехал в Испанию в поисках лучшей жизни. Позже он вместе с дочерью даже получил визу в Америку, однако на все слухи о грядущем переезде жестко отвечал: цели исключительно туристические.



С тех пор он уже сумел нащупать дело, которым он хочет заниматься после того, как понял, что российские режиссеры не проявляют к нему интереса. Алексей начал играть в театре. Более того, он уже успел посетить с гастролями Швецию и Эстонию. Напоследок он вместе с труппой спектакля заехал в Израиль, а ведь сейчас там живет Примадонна с детьми.

Буквально заглянувший к Алле Пугачевой Алексей Панин остался в восторге и от того, как актеры сыграли, и от того, как радушно их приняла публика.

"Прекрасно отыграли Израильские гастроли! Пять спектаклей на одном дыхании", – поделился счастливый Алексей в своем телеграм-канале.

Обращение к общественности опальный актер сопроводил снимком, на котором он стоит вместе со своей театральной партнершей актрисой Верой Куценко. Захотевший немного позаигрывать со своими поклонниками и подписчиками, Алексей Панин скорчил небольшую пикантную гримасу: вылизал язычком нежную дырочку своего рта, а затем достал кончик языка и явил его миру.





