В погоне за длинным рублем Даня Милохин готов на все.



Не успели пользователи Сети стереть с изнанки своих век видео о том, как профессионально Даня Милохин обращается с бананом, как он уже смонтировал и выложил на всеобщее обозрение новый ролик.



На нем оголившийся по пояс блогер играет в баскетбол с приятелем, которые предлагает возмутительное пари: они поцелуются ("Дни.ру" не одобряют однополые отношения – Прим. ред.). Мгновенно согласившийся Милохин перехватывает у друга мяч и сам забрасывает его в корзину с лицом, полным предвкушения.



Многие предполагают, что такие заигрывания с острыми темами вызваны тем, что сбежавший в Америку Даня Милохин остался с пустыми карманами. Он не знал, как обращаться с обрушившимися на него популярностью и заработками, поэтому потратил все на тусовки и дорогую одежду. И теперь, оставшись без копейки денег и новых контрактов, решил ровно как Алексей Панин выплыть на грязных темах, которые обеспечат ему упоминания в СМИ.

Не задумывается Даня при этом ни о том, какое впечатление он произведет на публику, ни о том, как стремительно рухнет вниз его репутация и ни о том, разумеется, что его блог могут смотреть подростки и дети. Прямая пропаганда ЛГБТ-отношений, иными словами, которая вызывает омерзение даже у некогда лояльной к нему аудитории, а также заставит многих считать его приспособленцем.

"С переездом в Дубайск, переехала и ориентация", "Помню, когда он пел "мама, я не гей, мама, я рок звезда", а сейчас подойдет больше "мама, я не гей, хотя, может быть, гей", – написали подписчики, ошеломленные поведением Дани Милохина, который будто вдохновился Алексеем Паниным.



Таким образом, омерзительный приспособленец Милохин повторил судьбу Алексея Панина, уверены многие. Опальный актер, потеряв источники заработка после переезда, опустился до записи вызывающих тошноту видео. И как знать, быть может, подписчикам Дани Милохина тоже вскоре придется наблюдать за леденящими душу роликами.

