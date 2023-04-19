Вставил и радуется: Утехи голенького Милохина с длинным причиндалом слили в Сеть

Даня Милохин совсем стыд потерял!



Знаменитый блогер всеми своими поступками сделал так, что в России ему теперь не рады. Сейчас он живет за границей, снимает довольно шокирующие видео и время от времени жалуется на то, что лишился своих баснословных заработков. Но, кажется, у Дани Милохина появилась возможность открыть для себя новую профессию.

По крайне мере, так посчитали его друзья, когда увидели свежее видео в соцсетях. В кадре – блогер с голым торсом и с длинным причиндалом в виде банана в руке. Кажется, что вот-вот блогер съест фрукт. Однако он выбрал вариант, как ему показалось, поинтереснее, запихнув себе его в рот по горло.

Свои утехи с бананом Даня Милохин сам слил в Сеть. Сначала поклонники не поняли, зачем вообще было снято это видео. Кто-то в комментариях даже предположил, что голенький блогер в этот момент был в неадекватном состоянии. Например, пьян. Однако позже сам он объяснил, что в момент записи был трезв. А ролик, в котором парень вставляет в рот фрукт и радуется, всего лишь шутка. Остается надеяться, что юмор молодого человека оценили все.

А потом тиктокер разместил видео своего приятеля, который с иронией отметил, что с такими навыками он без денег точно не останется. Наверное, он имел в виду его умение искрометно шутить.

"Блогерство уже в прошлом", – подметил друг Дани Милохина.