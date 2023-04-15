Алчный Малахов спутался с беглецом Милохиным ради наживы

Шоумен жаждет высоких рейтингов.

Популярному блогеру Дане Милохину после отъезда из России пришлось несладко. Тиктокер потерял стабильный доход и "проедал" запас денег, в итоге из-за чего закономерно остался с носом.

Недавно стало известно, что кумир молодежи больше не в безвыходном положении. Андрей Малахов, который известен своей алчностью и стремлением делать рейтинги на скандалах и копанием в грязном белье, придумал, как конвертировать в деньги медийный вес юной знаменитости.

Телеведущий решил затмить коллег и пригласить в свое шоу опального Даню Милохина, сообщает издание "Blitz". Судачат о том, что Малахов уже потирает ручки в ожидании популярного юноши.

Продюсер Павел Рудченко предположил, что история тиктокера заинтересует телезрителей. Слова и поступки покинувшего страну, которая дала ему деньги и славу, на это не повлияют. "Данная тематика будет интересна для телеканалов. Он отыграет эту историю. Ему не составит труда полицемерить и в этот раз. Для Малахова это будет замечательный рейтинг. Народ лишний раз поплюется, и передача наберет свои баллы", — цитируют Рудченко таблоиды.