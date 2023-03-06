Слетевший с катушек психопат Карл III пошел на принцип: принцу Гарри не позавидуешь

Сын короля больше не появится в Британии?

Крестовый поход, объявленный принцем Гарри и его супругой Меган Маркл против королевской семьи Британии, набирает обороты. Череда громких разоблачений ожидаемо пошатнула трон под новоиспеченном главой государства. Карл III пошел в ответ на крайние меры.

Герцог и герцогиня Сассекские и так были не подарок для британской короны, а после смерти Елизаветы II и вовсе разгулялись. Принц Гарри выпустил книгу с мемуарами, вызывавший на его родине большой скандал. 74-летний король Карл III после потери любимой матери перестал себя контролировать, даже психовал на публике – книга сына стала последним ударом.

До этого он уже запрещал Мегам Маркл являться на похороны королевы Британии, однако одумался. После выхода мемуаров глава государства окончательно слетел с катушек. Он распорядился, чтобы принц Гарри с супругой немедленно покинули предоставленное им имение.

Однако со временем король остыл и решил пойти на послабления. Он принял принципиальное решение все-таки пригласить младшего сына на коронацию, сообщает британский таблоид Daily Mail. Но не все так однозначно.

Отношения между отцом и сыном серьезно испорчены. Принцу Гарри сегодня не позавидуешь – даже его старший брат Уильям отказывается общаться с родственником. Если примирения не состоится и супруг Меган Маркл не явится на коронацию, то он может вообще не появиться больше в Британии. Кто знает, на какой еще шаг пойдет обидчивый Карл III.