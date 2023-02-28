Закрываем дыру в бюджете: родственник Карла III ввел новый налог

Королевская семья Великобритании наживается при любой возможности.

Лорд Иван Маунтбаттен, который приходится нынешнему королю Великобритании Карлу троюродным братом, расстроил своих подданных. Мужчине принадлежит крупное поместье в графстве Девон. Вход для местных жителей в парковую зону всегда был открытым, но, кажется, пришло время закрыть дыру в бюджете.

Родственник Карла III ввел новый налог для владельцев собак. Теперь выгул питомца на территории поместья обойдется в 60 фунтов ежегодно, это почти 6.000 рублей. И хотя сумма не кажется большой, местные жители восприняли эту новость как оскорбление.

Причина введения налога проста — Лорд Ивар считает, что его расходы по содержанию поместья и парка выросли. Жителям пора принимать участие в жизни поместья. Многие говорят, что местные просто откажутся от посещения парка, выбрав более удобное и гостеприимное место в округе.

"Нужно постоянно защищать собак от гуляющих неподалеку оленей и птиц в водоемах", — говорят очевидцы.

Ранее лорд прославился подробностями своей личной жизни. В спутники жизни мужчина выбрал… другого мужчину. Не все поддержали выбор Ивара, поэтому свадьба прошла несравнимо тихо с другими королевскими бракосочетаниями.