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Закрываем дыру в бюджете: родственник Карла III ввел новый налог

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Королевская семья Великобритании наживается при любой возможности.

Лорд Иван Маунтбаттен, который приходится нынешнему королю Великобритании Карлу троюродным братом, расстроил своих подданных. Мужчине принадлежит крупное поместье в графстве Девон. Вход для местных жителей в парковую зону всегда был открытым, но, кажется, пришло время закрыть дыру в бюджете.

Родственник Карла III ввел новый налог для владельцев собак. Теперь выгул питомца на территории поместья обойдется в 60 фунтов ежегодно, это почти 6.000 рублей. И хотя сумма не кажется большой, местные жители восприняли эту новость как оскорбление.

Причина введения налога проста — Лорд Ивар считает, что его расходы по содержанию поместья и парка выросли. Жителям пора принимать участие в жизни поместья. Многие говорят, что местные просто откажутся от посещения парка, выбрав более удобное и гостеприимное место в округе.

"Нужно постоянно защищать собак от гуляющих неподалеку оленей и птиц в водоемах", — говорят очевидцы.

Ранее лорд прославился подробностями своей личной жизни. В спутники жизни мужчина выбрал… другого мужчину. Не все поддержали выбор Ивара, поэтому свадьба прошла несравнимо тихо с другими королевскими бракосочетаниями.

28 февраля 2023, 23:00
Король Карл. Фото: Stephen Lock/ Keystone Press Agency/ globallookpress.com
Daily Mail✓ Надежный источник

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