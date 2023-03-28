"Как жахнем!": накатившая до чертиков Андреева утонула в джакузи после попойки

Телеведущая Первого канала и главное лицо программы "Время" Екатерина Андреева любит показывать поклонникам свои путешествия. При любой возможности звезда отправляется в поездку — смотреть на горы, водопады или новые города. А иногда в ее микроблоге можно найти фотографии отдыха от суеты рабочих дней.
Оказывается, в путешествия Екатерина Андреева отправляется не одна. Ее нередко сопровождает друг иностранец по имени Томас. На днях телеведущая поздравила мужчину с днем рождения. Оказывается, их связывает много общего.
Так, еще во времена карантина, Андреева с другом отдыхали на спа-курорте и пили шампанское. Накатившая до чертиков, по мнению зрителей, ведущая не сдерживала эмоций и в полный голос вещала тосты. Ну а после традиционного чоканья бокалов, Екатерина простилась со зрителем и утонула в джакузи в море радости и веселья.
"А за плавание с пингвинами мы как… жахнем!" — раздается на видео.
Неудивительно, что после такой попойки хочется вновь и вновь отправляться в путешествия по миру. Екатерина Андреева рассказала несколько историй, чем открыла для поклонников свою иную сторону личности.